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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu İhtisas Hastanesi'nde 89 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olduğu bilinen Çetin, 17. TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı ve NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Hikmet Çetin'in vefatının ardından siyaset dünyasından pek çok isim tarafından taziye mesajları yayınlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı