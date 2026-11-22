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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile dünyaevine girdi. Siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde nikah şahitliği yapan isimler dikkat çekti.

RÜMEYSA KADAK İLE ORHAN MURAT KUMAŞ EVLENDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen düğün töreninde hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah törenine siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Genç çift, bu özel günlerinde aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasi isimleri de bir araya getirdi.

NİKAH ŞAHİTLERİ ARASINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KIZLARI DA YER ALDI

Rümeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş'ın nikah şahitliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın nikah şahitleri arasında bulunması, törenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi