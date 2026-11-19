Emekli Kurmay Albay ve Orta Doğu Uzmanı Salih Gamsız, Xi Jinping ev sahipliğinde Çin’de yapılacak APEC toplantısına ilişkin Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Serpin Alparslan ile Rotamız Ekonomi programında gazeteci Serpin Alparslan’ın sorularını yanıtlayan Gamsız, toplantıdan beklentilerini değerlendirdi.

Alparslan, toplantıda Trump’ın bulunmasının, Kuzey Kore’nin bile davet edilmesinin ve toplantının Xi Jinping ev sahipliğinde Çin’de yapılmasının önemine dikkat çekti. Gamsız, APEC’te 21 ülke bulunduğunu ve hepsinin toplantıya gideceğini söyledi.

"Savaşlar bitmeyecektir"

Gamsız, toplantının yayınlanmış ya da duyurulmuş bir gündemi olmadığını belirtti. Alparslan’ın “Savaşlar biter mi yoksa devam mı?” sorusuna “Savaşlar bitmeyecektir” yanıtını verdi.

"Batı ile doğu blok arasında nükleer anlaşma yok"

Nükleer anlaşmalara da değinen Gamsız, şunları söyledi: “Şu anda Batı ile Doğu Blok arasında nükleer anlaşma yok. Birtakım nükleer anlaşmalar var. Bunlar işte uzayın nükleer silahlardan arındırılması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, NPT anlaşması vs. Bunlar Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında geçerli ama START ya da SALT dediğimiz silahların sınırlandırılması anlaşmaları yok. Şubat 2026'da bitti bunlar. Yani miadı doldu ve uzatılmadı. Bir yıl uzatıldı, daha sonra uzatılmadı.”

"Çok ciddi bir müzakere süreci devam ediyor"

Gamsız, “ABD anlaşmayı Çin’i de kapsayacak şekilde yeniden yapmak istiyor. Çin, Fransa, İngiltere’yi de bu işe katmak istiyor. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir müzakere süreci devam ediyor” dedi.