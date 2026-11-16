Büşra Özdemir hangi partide, AK Parti'ye geçecek mi? Büşra Özdemir kimdir?

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Büşra Özdemir, CHP'li. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili, partisinden istifa ettiğini ya da AK Parti'ye katılacağını açıklamadı; 13 Kasım'da kendisine yine sorulduğunda "CHP'den siyaset yapıyorum. Bu konuları konuşmaktan sıkıldım" dedi.

Tartışma, COP31 kapsamında Antalya'da yapılan bir imza töreninin fotoğraflarıyla yeniden açıldı. Özdemir'in paylaştığı karelerden birinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile tokalaşıyor. Aynı karede, CHP'den ayrılıp 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da var.

BÜŞRA ÖZDEMİR HANGİ PARTİDE?

Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekiliydi ve başkanvekilliğine de CHP grubunun adayı olarak seçildi.

Siyasi kariyerinin tamamı CHP'de geçti. İlk kez 2014 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclisi'ne girdi, sonraki iki seçimde de CHP listesinden meclis üyesi oldu.

BÜŞRA ÖZDEMİR AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceğine dair bir karar ya da resmi açıklama yok. İddialar ekim başında çıktı. Özdemir, ekim ayındaki meclis toplantısında hakkındaki haberlere normalde yanıt vermediğini ama bu kez konuşacağını söyledi: "Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum."

Son fotoğraf, Dünya Bankası finansmanıyla İller Bankası üzerinden sağlanan iki altyapı yatırımının imza töreninden. Toplam 105 milyon euroluk paketin 60 milyon eurosu Hurma Atık Su Arıtma Tesisi'nde enerji verimliliğine ve arıtılmış suyun yeniden kullanımına, 45 milyon eurosu Döşemealtı'ndaki atık su altyapısına ayrıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kurum'la verilen kareyi geçişin ilk adımı olarak yorumladı.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988'de Antalya'da doğdu. Antalya Âdem Tolunay Anadolu Lisesi'ni bitirdi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Akdeniz Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisans yaptı. 2013'te Antalya Barosu'na kaydoldu ve serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

BÜŞRA ÖZDEMİR NE ZAMAN BAŞKANVEKİLİ OLDU?

Büşra Özdemir, 11 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan gizli oylamada 112 üyeli meclisin 104 üyesi oy kullandı. Özdemir 75 oy aldı, 29 oy geçersiz sayıldı; başka partiden aday çıkmadı.

BÜŞRA ÖZDEMİR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Büşra Özdemir, Konyaaltı Belediye Meclisi'ndeki ilk döneminde (2014-2019) divan kâtipliği, İmar Komisyonu başkan vekilliği ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanlığı yaptı. 2019'da hem Antalya Büyükşehir hem Konyaaltı meclislerine seçildi; büyükşehirde encümen üyesi ve Harita Komisyonu başkanıydı, Akdeniz Belediyeler Birliği'nde Çevre Komisyonu başkan vekilliği üstlendi.

2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı belediye başkanlığı için aday adayı oldu ama aday gösterilmedi. Aynı seçimde Antalya Büyükşehir ve Kepez belediye meclislerine üye seçildi.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN EŞİ KİM?

Büşra Özdemir'in eşi Behiç Özdemir. Başkanvekilliğine seçildiği Temmuz 2025'te Behiç Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Dairesi Başkanıydı. Çiftin bir kızı var.