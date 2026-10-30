Ertuğrul Kaya kimdir? Ertuğrul Kaya kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Ertuğrul Kaya, 2023 genel seçimlerinde Gaziantep’ten milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren ve DEVA Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen bir siyasetçi. Kaya, bugün yaptığı açıklamayla görüş ayrılıkları nedeniyle DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının ardından Kaya’nın yeni bir partiye katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. İşte Ertuğrul Kaya’ya dair bilinenler.

ERTUĞRUL KAYA KİMDİR?

Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden Gaziantep milletvekili olarak TBMM’de görev yapan bir siyasetçi. Kaya, partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Kaya, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Millet İttifakı kapsamında DEVA Partisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterdiği adaylar arasında yer aldı ve Gaziantep’ten 3. sıradan aday olarak milletvekili seçildi.

ERTUĞRUL KAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ertuğrul Kaya’nın doğum tarihi ve doğum yerine ilişkin doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Kaya, siyasi çalışmalarını Gaziantep’te yürütüyor ve TBMM’de Gaziantep’i temsil ediyor.

ERTUĞRUL KAYA HANGİ PARTİLİ?

Ertuğrul Kaya, 2023 seçimlerinde DEVA Partisi’nden milletvekili seçilmişti. Ancak Kaya, 30 Ekim 2026’da yaptığı açıklamayla DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya’nın bundan sonra bağımsız milletvekili olarak mı yoluna devam edeceği yoksa başka bir partiye mi katılacağı henüz belli değil.

ERTUĞRUL KAYA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ertuğrul Kaya, istifa gerekçesi olarak partisinin yetkili kurullarının uzun süredir bildiği görüş ayrılıklarını gösterdi. Kaya, ayrılık kararını eylül ayında Genel Başkan Ali Babacan ile yaptığı görüşmede paylaştığını ve belirttiği takvim doğrultusunda istifasını bugün itibarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

AK PARTİ’YE GEÇECEK Mİ?

Ertuğrul Kaya’nın AK Parti’ye geçeceği iddiaları, mayıs ayında yaptığı “Vira Bismillah. Olanda ve olacakta hayır vardır” paylaşımının ardından gündeme gelmişti. Kaya ise o dönem iddiaları yalanlamış, paylaşımın yazdığı kitapla ilgili olduğunu belirtmişti. Kaya’nın istifasının ardından AK Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ YOL GRUBU VE SAADET PARTİSİ GEÇİŞİ

Ertuğrul Kaya, TBMM’de DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Yeni Yol grubu çatısı altında görev yaptı. Kaya’nın, Saadet Partisi’nin Meclis’teki grup fonksiyonunun sürdürülmesine katkı amacıyla daha önce DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile birlikte Saadet Partisi’ne geçeceği de gündeme gelmişti.