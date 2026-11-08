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Caner Aydar kimdir, Caner Aydar sağlık durumu ne?

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Caner Aydar kimdir, Caner Aydar sağlık durumu ne?
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bölgede ve siyaset kamuoyunda üzüntüyle karşılandı. Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi Caner Aydar, kullandığı otomobilin traktörle çarpışması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşlar, Caner Aydar'ın kim olduğunu ve son sağlık durumunu araştırıyor.

Caner Aydar, 7 Kasım akşamı Yumurtalık Ceyhan kara yolunda kullandığı otomobilin zeytin yüklü bir traktöre arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı. Önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydar, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve burada ameliyata alındı. YENİ Parti Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Aydar'ın ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. İşte Caner Aydar'ın sağlık durumuna ilişkin bilinenler.

CANER AYDAR KİMDİR?

Caner Aydar, görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi. YENİ Parti Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, geçmiş olsun mesajında Caner Aydar'dan "yol arkadaşım ve kardeşim" diye söz etti. Caner Aydar'ın yaşı, mesleği ve özel hayatına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

CANER AYDAR SAĞLIK DURUMU NE?

Kazada ağır yaralanan Caner Aydar'ın ilk müdahalesi Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaralarının ağır olması nedeniyle entübe edilen Aydar, tedavisinin devamı için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Aydar'ın ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı. Caner Aydar'ın Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Sağlık durumuna ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

CANER AYDAR AMELİYAT OLDU MU?

Evet, Caner Aydar Adana Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. YENİ Parti Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydar'ın ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Tanburoğlu, mesajında tedavi sürecinde emeği geçen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Aydar ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

CANER AYDAR KAZASI NASIL OLDU?

Kaza, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 21.49 sıralarında Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Yumurtalık Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Caner Aydar'ın kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen zeytin yüklü bir traktöre arkadan çarptı. Kazada Aydar ile birlikte traktörde bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Traktörde bulunan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye başkanlığı görevi yapan siyasetçi. Aydar, şu anda görevden uzaklaştırılmış durumda. Caner Aydar'ın ağabeyi olan Kadir Aydar'dan kardeşinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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