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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, siyasette ötekileştirmeye, gösterişe ve koltuk hesaplarına karşı olduklarını belirterek, " Türkiye'nin kilitlenen tüm kapılarını ortak akıl ile açmaya geliyoruz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin siyaset anlayışına ilişkin mesajlar verdi. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ötekileştirmenin diline sığınıp tek bir kalbi dahi kırmadan, milletin alın terini gösterişe dökmeden, siyasetin kirli pazarlıklarına eğilmeden, koltuk hesaplarının karşısında bükülmeden Türkiye'nin kilitlenen tüm kapılarını ortak akıl ile açmaya geliyoruz."

Kaynak: ANKA