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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın açıkladığı Siyasi Ahlak Manifestosu'nu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Manifestonun DEVA Partisinin "Temiz ve İlkeli Siyaset" çağrısıyla ortak hedefler taşıdığını ifade eden Babacan, "Ülkemizde ahlak ve güven temelinde yeni bir siyaset anlayışını hep birlikte inşa etmek zorundayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından açıklanan Siyasi Ahlak Manifestosu'na ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ın açıkladığı Siyasi Ahlak Manifestosu'nu memnuniyetle karşılıyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu çalışmanın, Temiz ve İlkeli Siyaset çağrımızla aynı temel kaygıları ve hedefleri paylaştığını görmekten çok memnun oldum. Ülkemizde ahlak ve güven temelinde yeni bir siyaset anlayışını hep birlikte inşa etmek zorundayız."

Kaynak: ANKA