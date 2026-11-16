Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer için AK Parti iddiası! Tarih bile verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer için AK Parti iddiası! Tarih bile verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zehir zemberek sözlerle Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer'in partiye katılacağı tarihi ve programın saatini açıklarken rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağını öne sürdü.

  • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in 19 Kasım perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
  • İddiaya göre Yüceer'in parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
  • Candan Yüceer 7 Kasım'da partisinden istifa etmişti; iddia gerçekleşirse 12 gün bağımsız kalmış olacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in siyasi geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. 7 Kasım'da Yeni  Parti'den istifa ettiğini açıklayan Yüceer'in Ak Parti'ye katılacağı ileri sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olası katılım için tarih ve saat verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ROZET TAKACAĞI İDDİA EDİLDİ 

Gazeteci Sinan Burhan, paylaşımında Candan Yüceer'in 19 Kasım perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısına katılacağını öne sürdü.

Burhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, perşembe günü saat 14.00’te AK Parti Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacak. Rozetini Sn Erdoğan takacak."

İddia gerçekleşirse Yüceer'in parti rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

7 KASIM'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Candan Yüceer, 7 Kasım'da yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararının gerekçeleri arasında parti içerisindeki kişisel çıkar hesaplarını, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıkları ve uzun yıllardır birlikte mücadele ettiği yol arkadaşları arasındaki dayanışmanın zarar görmesini göstermişti. Burhan'ın iddiası gerçeğe dönülürse Yüceer sadece 12 gün bağımsız kalmış olacak. 

Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddiayla ilgili henüz ne AK Parti kanadından ne de Yüceer'in kendisinden resmî bir açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
Ronaldo'nun annesi gemileri yaktı! Söylediği şey ''Hain'' ilan edilecek cinsten

Ronaldo'nun annesi gemileri yaktı! Söylediği şey ''Hain'' ilan edilecek cinsten
Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'dan yardım çağrısı

Cezaevindeki eski başbakandan yardım çağrısı! Ölüme terk etmişler
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı...
Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si sessizliğini bozdu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin "Pembe"sinden zehir zemberek sözler
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
İstifa eden Abdullah Kavukcu'dan olay açıklama: Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir

Galatasaray'da deprem! İstifasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü
Hastane ve 112'nin ihmali 17 yaşındaki genci hayattan kopardı! Başsavcılık harekete geçti

Akılalmaz ihmal can aldı! Başsavcılık harekete geçti