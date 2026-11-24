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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto tabanlı Polymarket ile Kalshi gibi platformların yer aldığı tahmin piyasalarına ilişkin kural dosyasını Beyaz Saray'ın incelemesine gönderdi. Dosya 20 Kasım'da Yönetim ve Bütçe Ofisi'ne ulaştı ve pazartesi kamuoyuna yansıdı.

Haziranda önerilen kurallar kumar, savaş, terör ve suikastla ilgili kontratları kısıtlıyor ve öneriye 1300'den fazla yorum geldi. Cuma günü 44 eyalet başsavcısı CFTC'nin bu düzenleme sürecine karşı çıktı. CFTC pazartesi bazı olay kontratları için raporlama çerçevesi oluşturan nihai kuralı da yayımladı.

CFTC YETKİNİN KENDİSİNDE OLDUĞUNU SAVUNUYOR

CFTC Başkanı Mike Selig, olay kontratlarının takas sözleşmesi sayıldığını ve kurumun bu alanda "münhasır yetkisi" bulunduğunu savunuyor. Eyaletler ise platformların vergi ve lisans kurallarından kaçan yasa dışı kumar işletmeleri olduğunu öne sürüyor.

Bu yıl üç temyiz mahkemesi eyaletlerden, biri ise Kalshi'den yana karar verdi. New Jersey, federal ve eyalet yetkisi sorusunun ABD Yüksek Mahkemesi'nde çözülmesini istedi. Mahkemenin davayı görüp görmeyeceğini gelecek yılın başında açıklaması bekleniyor.

Kalshi, Utah'ın kumar yasalarını kendisine uygulamasını federal mahkemede durduramayınca buradaki 177 binden fazla kullanıcısı için işlemleri askıya aldı. CFTC'nin ekimde Utah'a açtığı davada mahkeme henüz karar vermedi.

Eski CFTC üyesi Christy Goldsmith Romero, davanın Yüksek Mahkeme'ye ulaşabileceğini söyledi. Romero, "Bence tahmin piyasalarının spor kontratlarında kaybetmesi muhtemel." dedi.

TARAFLAR 30 KASIM'DA YENİDEN MAHKEMEDE

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Melissa Crane, New York Başsavcısı Letitia James'in Kalshi'yi geçici olarak durdurma talebini pazartesi reddetti. Taraflar 18-20 yaş arasındaki kullanıcılara olası kısıtlamaları görüşmek için 30 Kasım'da yeniden mahkemeye gelecek.

Kalshi'nin iletişim sorumlusu Elisabeth Diana, şirketin 1,5 milyon müşterisi olduğunu belirterek "Eyaletle ileriye dönük bir yol bulmak için çalışmaya kararlıyız." dedi. CFTC'ye göre New York, Kalshi'den 36 milyar doları aşan tazminat istiyor.

New York eylülde Polymarket'e de yasa dışı spor bahsi kontratları gerekçesiyle dava açmıştı. CFTC'ye göre kayıtlı tahmin piyasalarındaki işlem hacmi 2025'te 25 milyar doları aştı.