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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin, 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Ankara'daki ATO Congresium'da Mehmet Kılıç ile nikah masasına oturdu. Bakan Tekin, kızının nikahına farklı siyasi partilerin genel başkanlarını da davet etmişti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Nihan Elif Tekin, hukuk eğitimi aldı ve bir dönem eğitimi için Londra'da bulundu. Elif Tekin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, kiminle evlendi ve nikahına kimler davet edildi soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Nihan Elif Tekin hakkında bilinenler.

ELİF TEKİN KİMDİR?

Nihan Elif Tekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı. Kamuoyunun karşısına çok fazla çıkmayan Tekin, babasının görevi nedeniyle zaman zaman gündeme geliyor. Nihan Elif Tekin, bugün Mehmet Kılıç ile hayatını birleştirdi.

ELİF TEKİN KAÇ YAŞINDA?

Nihan Elif Tekin'in doğum tarihi ve yaşına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

ELİF TEKİN'İN MESLEĞİ NE?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Nihan Elif Tekin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü.Nihan Elif Tekin'in şu anda hangi meslekte çalıştığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

ELİF TEKİN KİMİNLE EVLENDİ?

Nihan Elif Tekin, Mehmet Kılıç ile evlendi. Çiftin nikahı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Ankara'daki ATO Congresium'da kıyıldı. Davetlilere nikah öncesinde saat 18.30'da kokteyl verildi, nikah töreni ise saat 19.30'da gerçekleştirildi.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Yusuf Tekin, 2023 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapıyor. Tekin, bakanlık görevinden önce aynı bakanlıkta uzun yıllar müsteşar olarak çalıştı. Akademisyen kimliğiyle de bilinen Tekin, eğitim politikaları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.