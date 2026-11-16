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Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı

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Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
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Sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilen Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısına katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle toplantıda yer aldığını belirttiği Bozdağ'ın siyasi tecrübesinden yararlanacaklarını söyledi. Bozdağ ise kendisine verilen görev dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa ettikten sonra Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilen eski Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da katıldı. Bozdağ'ın MYK çalışmalarına katılımını, toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

ÖMER ÇELİK: TECRÜBESİNDEN YARARLANACAĞIZ

Çelik, Bozdağ'ın Erdoğan'ın takdiri doğrultusunda MYK toplantısına katıldığını belirterek, "Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur" dedi. Bozdağ'ın siyasi deneyiminden ve değerlendirmelerinden toplantı gündemindeki konularda yararlanacaklarını ifade eden Çelik, "Sayın Bekir Bozdağ Bakanımıza MYK toplantımıza 'Hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bozdağ da toplantıya katılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında Erdoğan başkanlığındaki toplantıda yer aldığını belirten Bozdağ, kendisine duyulan güven ve verilen görev dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bozdağ, açıklamasını "MYK toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah" sözleriyle tamamladı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Bozdağ, sağlık sorunları ve devam eden tedavi süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevini bırakmıştı. 2023 yılından bu yana bu görevi yürüten Bozdağ'ın istifasının ardından Meclis'teki koltuğu için yeni seçim yapılmıştı. TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçilmişti. Bozdağ ise AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi
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