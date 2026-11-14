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Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış

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Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış Haber Videosunu İzle
Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış
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COP31'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile eski milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kızları arasındaki sohbet tebessüm ettirdi. Kurum’un ''Hangi takımlısınız?'' sorusuna Yılmaz’ın kızlarından biri ''Galatasaray'' yanıtını verirken, diğeri ''Hepsini tutuyorum'' dedi. Kurum ise ''Hepsini tutuyorum'' diyen küçük kıza gülerek ''Bırak şimdi siyaset yapma'' karşılığını verdi.

  • COP31 kapsamındaki etkinliklerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kızlarıyla sohbet etti.
  • Burak Yılmaz'ın kızlarından biri hangi takımı tuttuğu sorusuna "Galatasaray" yanıtını verdi, diğeri ise "Hepsini tutuyorum" dedi.
  • Burak Yılmaz daha önce tuttuğu takımın Beşiktaş olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında yoğun temaslarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile eski milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kızları arasında samimi ve gülümseten anlar yaşandı.

''HANGİ TAKIMLISINIZ?'' SORUSUNA İKİ FARKLI CEVAP

Zirve alanındaki etkinlikler sırasında Burak Yılmaz’ın kızlarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, çocuklarla yakından ilgilenerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında Kurum’un yönelttiği "Hangi takımlısınız?" sorusu üzerine Yılmaz’ın kızlarından biri net bir şekilde "Galatasaray" yanıtını verdi.

ESPRİLİ ÇIKIŞ: ''BIRAK ŞİMDİ SİYASET YAPMA''

Diğer kızının ise tercihini belirtmek yerine "Hepsini tutuyorum" diyerek diplomatik bir cevap vermesi ortamdakileri güldürdü. Küçük kızın bu yanıtı üzerine gülümseyen Bakan Murat Kurum, "Bırak şimdi siyaset yapma" sözleriyle esprili bir karşılık verdi. Zirvenin yoğun gündemi arasında gerçekleşen bu neşeli diyalog, çevredekilere keyifli anlar yaşattı.

BURAK YILMAZ'IN TUTTUĞU TAKIM BEŞİKTAŞ

Dört büyüklerde de forma giyen Burak Yılmaz, daha öncelerde yaptığı açıklamalarda tuttuğu takımın Beşiktaş olduğunu ifade etmişti. 

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Yorumlar (1)

Haber Yorumları9j45db96t4:İlk yorumu

Siyasi görüşü olarak tamamen zit tarafta olsak da hakkını vermeliyim güzel espiri

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