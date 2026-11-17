Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti, Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarının sonuçlarını kapsamlı bir raporda topladı. “ Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri dinlenirken, ülkenin dört bir yanından gelen talepler tek dosyada bir araya getirildi.

Hazırlanan raporun, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hizmet ve yatırım planlamalarına yön vermesi hedefleniyor.

ESNAFTAN GENÇLERE TOPLUMUN HER KESİMİYLE BULUŞTULAR

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, “Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye” sloganıyla düzenlenen programlara bakanlar, genel başkan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Çalışmalar kapsamında esnaf ve sanayicilerden sivil toplum kuruluşlarına, gençlerden kadınlara, şehit yakınlarından gazilere kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelindi. Ev ve iş yeri ziyaretlerinde vatandaşların karşılaştığı sorunlar, beklentileri ve çözüm önerileri yerinde dinlendi.

SAHADAN GELEN TALEPLER ANKETLE TOPLANDI

Ziyaretlerin ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından saha programlarına katılan isimlere yönelik kapsamlı bir anket çalışması yapıldı.

Anket kapsamında bakanlardan, genel başkan yardımcılarından, MKYK üyelerinden ve milletvekillerinden ziyaret ettikleri il ve ilçelerde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşların ilettiği talepleri değerlendirmeleri istendi.

Çalışmada Türkiye genelinde ortaklaşan sorunların yanı sıra şehirlerin ve ilçelerin kendilerine özgü ihtiyaçları da ele alındı. Böylece farklı bölgelerden elde edilen saha gözlemleri ve vatandaş beklentileri ortak bir raporda toplandı.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK

Anket sonuçları ve saha değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan kapsamlı dosyanın, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

Vatandaşların taleplerini, yerel düzeyde öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporun, önümüzdeki dönemin hizmet ve yatırım planlamalarında yol gösterici olması amaçlanıyor.

EKONOMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE DE GÜNDEME GELDİ

Saha çalışmaları öncesinde il başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda şehirlerin siyasi görünümü, merkezi ve yerel yönetim yatırımları ile vatandaşların hizmet beklentileri değerlendirildi.

Ziyaretler sırasında ise Türkiye Yüzyılı hedefleri, ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve hayata geçirilen yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.