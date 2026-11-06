Gürsel Erol kimdir? Oğlunun düğününde siyaset aynı masada buluştu

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Erencan Erol, 31 Ekim 2026'da Ankara'da bir otelde Yaren Köseoğlu ile evlendi. Düğünü konuşturan şey davetli listesiydi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz aynı salondaydı.

Fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca baba Erol'un adı da yeniden arandı. 2018'de Elazığ'da CHP'ye 41 yıl sonra ilk milletvekilliğini kazandıran isim oydu.

GÜRSEL EROL'UN OĞLU KİMLE EVLENDİ?

Gürsel Erol'un oğlu Erencan Erol, Yaren Köseoğlu ile 31 Ekim 2026'da Ankara'da evlendi. Nikâh şahitlerinden biri Cevdet Yılmaz'dı. Yılmaz, Erol'u uzun yıllardır tanıdığı bir dostu olarak anlattı. Evlilik cüzdanını geline Kılıçdaroğlu verdi; bunu da Yılmaz istedi.

Davetliler arasında AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Fuat Oktay ve Galip Ensarioğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da vardı. Gürsel Erol törende kısa bir konuşma yaptı, çifte sorumluluk ve paylaşım üzerine öğüt verdi.

GÜRSEL EROL KİMDİR?

Gürsel Erol, TBMM'nin 28. döneminde CHP'den Elazığ milletvekili olan bir iş insanı. Meclis'te Çevre Komisyonu üyesi. Siyasete 1990'da SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı olarak girdi, 1991'de SHP Gençlik Kolları'nın kurucu genel başkanı oldu.

18 Ocak 2016'da CHP Parti Meclisi'ne seçildi. 1995 ile 1997 arasında Tuncelililer Vakfı'nın genel başkanıydı. Partisiyle her zaman aynı çizgide durmadı: 24 Haziran 2018 seçiminden iki gün sonra genel merkez yönetiminin istifasını istedi ve ertesi gün CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağını duyurdu. Aynı akşam eylemden vazgeçti.

GÜRSEL EROL NERELİ?

Gürsel Erol, 1963'te Elazığ'da doğdu. Ailesi Tunceli'nin Pertek ilçesinden, nüfusa da Pertek'te kayıtlı. Babasının adı Zeynel, annesinin adı Nurten.

GÜRSEL EROL KAÇ KEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ?

Gürsel Erol üç kez milletvekili seçildi. İlk denemesi 1995'teydi; CHP Elazığ listesinin birinci sırasından aday oldu ama Meclis'e giremedi. 1 Kasım 2015 seçiminde Tunceli'den milletvekili oldu.

24 Haziran 2018'de bu kez Elazığ'dan seçildi. CHP o seçimde Elazığ'dan 41 yıl sonra ilk kez milletvekili çıkardı. 2023 seçiminde yaklaşık 73 bin oyla koltuğunu korudu ve oyunu bir önceki seçime göre ikiye katladı. Özgür Özel, 2020'deki Elazığ depreminden sonra CHP grubunu kente götüren ismin Erol olduğunu söylemişti.

GÜRSEL EROL NE İŞ YAPIYOR?

Gürsel Erol, TBMM özgeçmişinde iş insanı olarak geçiyor. Lise mezunu olan Erol turizm tesisleri, tarihi butik otel işletmeciliği ve tarihi yapıların restorasyonu üzerine çalıştı.