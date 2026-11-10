Almanya iç istihbaratı, Nvidia CEO'su Huang iddiaları sonrası yöneticileri uyardı

Almanya'da iç istihbaratı, Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddialarının ardından şirket yöneticilerini romantik ilişkiler yoluyla bilgi elde etmeyi amaçlayan casusluk faaliyetlerine karşı uyardı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddiaları, istihbarat teşkilatlarını harekete geçirdi. Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Alice Huang ile romantik ilişki yaşadığı iddialarının ardından yabancı istihbarat servislerinin kullandığı "bal tuzağı" yöntemine karşı uyarıda bulundu.

Alman medyasında yer alan haberlere göre; BfV, özellikle siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin hedef alınabildiği bu yöntemde, kişilerin romantik ilişkiler aracılığıyla zor durumda bırakılmasının ve bu durumdan istihbarat elde etmek amacıyla yararlanılmasının amaçlandığına dikkat çekti. Bu tür operasyonlar için ilgili hedeflerin sistematik olarak seçildiğine ve incelendiğine dikkat çeken BfV, bu yöntemle hedef kişinin bilinçli veya bilinçsiz işbirliğine zorlandığına vurgu yaptı.

"Çin istihbarat servislerinin kasıtlı olarak temas kurmaya çalıştığı ihtimali göz ardı edilemez"

Alman medyasının görüşüne başvurduğu Alman Federal Meclisi İstihbarat Kurumlarını Denetleme Komisyonu (PKGr) Başkanı Marc Henrichmann, Alman şirketleri için de casusluk girişimlerinin mümkün olduğuna inandığını belirtti. Henrichmann, "Çin istihbarat servislerinin Alman şirketlerinin yönetim kademelerine kadar kasıtlı olarak temas kurmaya çalıştığı ihtimali göz ardı edilemez. Çin casusluğu artık soyut bir tehdit değil, Almanya'da da gerçek, günlük bir zorluk" değerlendirmesinde bulundu.

"Nvidia vakası, bu tür kişisel ilişkilerin önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor"

Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer de Çin istihbarat servislerinin üst düzey Alman yöneticilerini hedef almasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Kramer, "Nvidia vakası, bu tür kişisel ilişkilerin güvenlik açısından ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li çip üreticisi Nvidia şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Casusluk iddiaları gündeme geldiği olay sonrası başlatılan soruşturma nee Nvidia şirket hisselerinde büyük kayıplar yaşanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı