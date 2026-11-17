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Siyaset kulislerini hareketlendiren parti değişikliği iddiasının merkezinde Muhttin Böcek'in görevden alınmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Büşra Özdemir yer aldı. Gazeteci Sinan Burhan, Özdemir'in 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü.

Burhan, Özdemir'in parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağını iddia etti. Gazeteci, söz konusu gelişmeyi 45 gün önce de dile getirdiklerini belirtti.

Öte yandan Özdemir'in instagram hesabını kapatması da dikkat çekerken, Yeni Parti Antalya İl Başkanı Gökhan Ölmez, geçen haftadan bu yana Özdemir'e ulaşamadığını açıkladı. Özdemir'in yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e kutlama mesajı göndermediği de belirtildi.

CANDAN YÜCEER'İN DE ADI GEÇİYOR

Perşembe günü AK Parti'ye katılması beklenen isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de bulunduğu öne sürüldü.

Yüceer'in de aynı program kapsamında AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Erdoğan'ın takacağı iddia edildi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

İki belediye başkanının parti değiştireceğine ilişkin iddialar henüz resmî makamlarca doğrulanmadı. Gözler, 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacağı belirtilen programa çevrildi.

İddialar gerçekleşirse İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından 2 büyükşehir daha muhalefetten iktidar partisine geçmiş olacak.