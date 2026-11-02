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Devlet Bahçeli'nin kardeşi Serpil Bahçeli neden öldü, Serpil Bahçeli kimdir, Serpil Bahçeli kaç yaşında nereli, evli mi?

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Devlet Bahçeli'nin kardeşi Serpil Bahçeli neden öldü, Serpil Bahçeli kimdir, Serpil Bahçeli kaç yaşında nereli, evli mi?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü. Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Acı haberin ardından siyaset dünyasından Bahçeli ailesine taziye mesajları gelirken kamuoyu, Serpil Bahçeli'nin neden öldüğünü, kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve evli olup olmadığını araştırıyor.

Kamuoyunun gözünden uzak bir hayat süren Serpil Bahçeli, uzun yıllar boyunca Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı. Ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. İşte Serpil Bahçeli'nin hayatına ve vefatına dair merak edilenler.

SERPİL BAHÇELİ NEDEN ÖLDÜ?

Serpil Bahçeli'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bahçeli ailesi ve MHP cephesinden vefatın nedenine dair kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

SERPİL BAHÇELİ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Serpil Bahçeli'nin cenaze programına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Cenaze töreninin yeri ve saatinin önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor.

SERPİL BAHÇELİ KİMDİR?

Serpil Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası. Bahçeli ailesinin 6 çocuğundan biri olan Serpil Bahçeli'nin kardeşleri Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Semiha Bahçeli. Prof. Dr. Semiha Bahçeli de Serpil Bahçeli'nin kardeşleri arasında yer alıyor.

Çalışma hayatı boyunca bankacılık sektöründe görev yapan Serpil Bahçeli, Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta çalıştı. Bankacılık kariyerinin ardından emekliye ayrılan Serpil Bahçeli, siyasetten ve kamuoyunun gözünden uzak, sade bir yaşam sürdü.

SERPİL BAHÇELİ KAÇ YAŞINDA?

 Serpil Bahçeli, 1948 doğumlu Devlet Bahçeli'nin ablası olarak biliniyor.

SERPİL BAHÇELİ EVLİ Mİ?

Serpil Bahçeli hiç evlenmedi. Uzun yıllar boyunca Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile birlikte aynı evde yaşadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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