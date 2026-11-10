Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık neden gözaltına alındı?

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Yonca Verdioğlu Şık, bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Basına yansıyan bilgilere göre Verdioğlu Şık'a yöneltilen suçlama "siyasal veya askeri casusluk" oldu. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Verdioğlu Şık'ın ifadesinin bir başsavcı vekili tarafından alınacağı bildirildi. İşte Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltısına ilişkin bilinenler.

YONCA VERDİOĞLU ŞIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı. Polis ekipleri, bir savcının Verdioğlu Şık hakkında soruşturma yürüttüğünü belirterek evine gitti. Soruşturmanın içeriğine, delillere ve somut iddialara ilişkin savcılıktan ya da emniyetten ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

YONCA VERDİOĞLU ŞIK NEREDE GÖZALTINA ALINDI?

Yonca Verdioğlu Şık, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Verdioğlu Şık, daha sonra ifadesi alınmak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

YONCA VERDİOĞLU ŞIK KİMDİR?

Yonca Verdioğlu Şık, TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'ın eşi. Sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla tanınan Verdioğlu Şık, feminist harekette aktif rol aldı ve kadın hakları alanında çalışmalar yürüttü.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltısına ilişkin savcılıktan ya da emniyetten, suçlamanın adı dışında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Hükümet cephesinden de TİP'in iddialarına yönelik bir yanıt gelmedi.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci. Uzun yıllar araştırmacı gazetecilik yapan Şık, TBMM'de İstanbul'u temsil ediyor. Şık, son dönemde fon soruşturmasıyla ilgili açıklamaları ve verdiği soru önergeleriyle gündeme geldi.