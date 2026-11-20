(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından baro binası önünde açıklamada bulunan Yüksel, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte hukuk ve adaletin önemine dikkat çekerek siyaset ve hukuk kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. Yüksel, "İçinden geçtiğimiz süreç, zannediyorum hukuka en çok ihtiyaç duyduğumuz süreçlerden birisi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten Yüksel, Kocasakal'a ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından baro binası önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP'li Yüksel, "Evet, öncelikle bir nezaket ziyaretiydi. Sayın Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ı ve yönetimini ziyaret ettim. Genel Başkanımızın selamlarını ilettim. Kendisine başarılar diledik. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç, zannediyorum hukuka en çok ihtiyaç duyduğumuz süreçlerden birisi. Dolayısıyla hem siyasetçilerin olduğu kadar hukukçuların da büyük sorumluluğunun olduğu bir süreç. Çünkü devlet ve devletin yönettiği toplum hukuka ihtiyaç duyuyor, adalete ihtiyaç duyuyor. Birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunu düzeltecek olan, yoluna sokacak olan, sorunları ilk başta tespit edip daha sonra buna çözüm üretimi noktasında önerilerde bulunacak olan hukuk kurumları" dedi.

"BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Yüksel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Dolayısıyla biz siyasetçiler de kendi bulunduğumuz ilde, İstanbul'da, İstanbul Barosu'nu ziyaret ettik. İstanbul Barosu köklü bir geleneğe sahip, bir buçuk asırlık bir hukuk deneyimine sahip. Dolayısıyla siyasetçilerin ve hukukçuların iş birliği, içinden geçtiğimiz süreçte sorunların bir an önce çözülmesiyle ilgili daha iyi sonuçları inşa edecektir. Bizler de Cumhuriyet Halk Partililer olarak önce kendini inşa etmiş, sonra Cumhuriyet'i inşa etmiş, savaş meydanlarındaki galibiyetle yetinmemiş, hukukun yetmediği anda bu milletin önüne Gazi Mustafa Kemal liderliğinde bir hukuk koymuş bir partinin üyeleriyiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreci, bu kaotik süreci hep birlikte aşacağımızı ümit ediyorum. Ve dolayısıyla siyaset kurumları ve hukuk kurumları el birliğiyle bu süreçleri tespit edecek ve çözüm önerileri noktasında da bu inşa sürecini hep birlikte yeniden gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA