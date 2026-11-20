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Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararı alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Özel'in kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Bakırhan, Yeni Parti'nin eski siyasal gerilimlerin devamından yana bir tutum sergilememesi gerektiğini söyledi.

"O ZAMAN KENDİSİNE YENİ PARTİ DEMESİN"

DEM Parti'nin "Emek, Barış ve Adalet için Bütçe" kampanyası kapsamında Mersin'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakırhan, İzleme Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti'nin süreçten uzak durmasını eleştiren Bakırhan, "Eski siyasal ve toplumsal gerilimlerin devam etmesinden yana olamaz Yeni Parti. Eski siyasal ve toplumsal gerilimlerin devam etmesinden yana bir siyaset izlerse o zaman Yeni Parti olmaz. O zaman kendisine Yeni Parti demesin" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Özel'in geçmişte barış ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını hatırlatan Bakırhan, YENİ Parti liderine kararını yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu. Bakırhan, "Sayın Özgür Özel'in, YENİ Parti'nin bu kararını gözden geçirmesini, barış ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerektiği konusunda geçmişte ortaya koymuş olduğu söyleme devam etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum" dedi.

"YENİ PARTİ SÜRECİN İÇİNDE OLMALI"

Yeni Parti'nin komisyonun dışında kalmak yerine sürecin içinde yer alması gerektiğini savunan Bakırhan, "Yeni Parti'nin yapması gereken bu işin dışında değil, aksine içinde olan, etkileyen, yönlendiren, temel bir aktör rolü oynamaktır. Bizim beklentimiz budur" diye konuştu.

Bakırhan, "Biz barışın yanındayız. Yeni Parti'nin de barışın yanında olmasını istiyoruz. Kimsenin peşine takılmasını istemiyoruz. Gelin barışın yanında duralım diyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK MUHALEFET BARIŞA KOŞAN MUHALEFETTİR"

Barış sürecinden uzaklaşmanın demokrasi mücadelesine katkı sağlamayacağını ileri süren Bakırhan, "Barış sürecinin içerisinde yer almamakla demokrasi gelmez. Etkin bir demokrasi mücadelesi verilmez. Gerçek ve güçlü muhalefet barıştan kaçan değil, barışa koşan muhalefettir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi