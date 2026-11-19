(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Temiz siyaset, bazı kişi ve grupları, siyasi düşüncesi, kimliği, inancı, bölgesi veya aidiyeti nedeniyle devletin imkanlarından ayrıcalıklı olarak yararlandırmamaktır. Temiz siyaset, milletimiz için AŞ demektir, iş demektir" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada temiz ve ilkeli siyaset çağrısında bulundu. Devlet imkanlarının kişi veya belirli grupların çıkarları doğrultusunda kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"Yolsuzluk ülkenin gündemindeyken, fon dolandırıcılığı ayyuka çıkmışken; gelin, siyasetin ahlakıyla yeniden tanışalım… Temiz ve ilkeli siyaset nedir? Temiz siyaset, devletin gücünü ve imkanlarını, kendisine, partisine, yakınlarına veya belli bir gruba çıkar sağlamak amacıyla kullanmamaktır. Temiz siyaset, imar planlarını, inşaat haklarını veya devlet arazilerinin kullanım biçimini, sadece belli kişi veya şirketlere kazanç sağlayacak şekilde değiştirmemektir. Temiz siyaset, ihaleleri gerçek rekabet ve yarışmadan kaçırmak için davet veya doğrudan temin yoluyla yapmamaktır; baştan birileri kazanacak şekilde hazırlamamaktır, işi adrese teslim hale getirmemektir. Temiz siyaset, bazı kişi ve grupları, siyasi düşüncesi, kimliği, inancı, bölgesi veya aidiyeti nedeniyle devletin imkanlarından ayrıcalıklı olarak yararlandırmamaktır.

Temiz siyaset, yolsuzluğu görünce, bunu yetkili makamlara derhal bildirmek, soruşturulmasına yardım etmek ve yolsuzlukları denetlemesi gereken kurumların çalışmasını kolaylaştırmaktır. Temiz siyaset, devlet kadrolarının ehil ve dürüst insanlarca yönetilmesini sağlamaktır. Temiz siyaset, hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktır. Temiz siyaset, her daim adaletle hareket etmektir. Temiz siyaset, yargının bağımsız ve tarafsız çalışmasını sağlamaktır. Temiz siyaset, seçimlerin eşit şartlarda yapılmasını güvence altına almaktır. Temiz siyaset, eleştirilere her zaman açık olmaktır, ifade özgürlüğüdür, basın özgürlüğüdür. Temiz siyaset, şeffaflıktır, hesap verebilmektir. Temiz siyaset, konuşunca doğruyu söylemektir, söz verince tutmaktır, milletin emanetine ihanet etmemektir. Temiz siyaset, garip gurebanın, fakir fukaranın hakkını iktidarın etrafına öbeklenmiş bir menfaat şebekesine peşkeş çekmemektir. Ve nihayetinde temiz siyaset, milletimiz için AŞ demektir, iş demektir. Temiz siyaset, milletimiz için huzur demektir, refah demektir."

Kaynak: ANKA