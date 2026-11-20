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Geçtiğimiz ay CHP’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam etme kararı alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, Aras’ın 2026 yılı bitmeden AK Parti saflarına katılacağını öne sürdü.

Yerel yönetimlerdeki parti değişikliği trafiği hız kesmeden devam ederken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın siyasi geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 16 Ekim'de CHP'den istifa etmişti.

SİNAN BURHAN: YIL SONUNA KADAR AK PARTİ'YE KATILACAK

TV100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, bağımsız olarak görevini sürdüren Ahmet Aras'ın yıl sonuna kadar AK Parti'ye katılacağını iddia etti. Burhan, söz konusu geçişin gerçekleşmesi halinde Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

ARAS "BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Ahmet Aras, 16 Ekim tarihinde yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuş ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Aras, o dönemde gündeme gelen AK Parti'ye geçiş iddialarına ilişkin gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

9 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ SAFLARINA KATILMIŞTI

Öte yandan belediye başkanlarının parti değiştirme süreci 19 Kasım'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da devam etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet taktığı törende 2 büyükşehir ve 7 ilçe olmak üzere toplam 9 belediye başkanı ile başkanvekili AK Parti'ye katılmıştı.

Törende AK Parti'ye katılan isimler şunlar olmuştu:

Candan Yüceer – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı (Yeni Parti)

Büşra Özdemir – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili (CHP)

Sefer Karaahmetoğlu – İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili (CHP)

Saniye Caran – Antalya Korkuteli Belediye Başkanı (CHP)

Fahri Duran – Antalya Demre Belediye Başkanı (CHP)

Erdinç Altınok – Adana Yumurtalık Belediye Başkanı (CHP)

Özkan Günenç – Edirne Enez Belediye Başkanı (CHP)

Bülent Kara – Giresun Tirebolu Belediye Başkanı (İYİ Parti)

Ramazan Karakaya – Uşak Karahallı Belediye Başkanı (CHP)

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