Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, savcılığa verdiği ek ifadeyle dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçmek istediğini öne sürerek, bu yöndeki konuşmalarını savcılığa anlattı.

Türkiye'nin sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, savcılığa verdiği ek ifadede, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Borsa İstanbul yönetimiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı ifadelere göre Özel, soruşturmanın aydınlatılması için savcılıkla iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Özel'in ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri, Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçme isteği oldu.

Tezmen ile zaman zaman yaptıkları konuşmalarda ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeler duyduğunu ileri süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tezmen, zaman zaman konuşmalarımızda 'Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek. Öyle güzel çalışmalar yapacağım ki, herkes şaşıracak' diyordu."

Emre Tezmen

ERİŞAH ARICAN İLE GÖRÜŞME İDDİASI

Erdin Özel, ifadesinde Emre Tezmen ile birlikte Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ı ziyaret ettiklerini de öne sürdü.

Özel'in iddiasına göre görüşmede Arıcan, mevcut ekonomi politikalarını eleştirerek Tezmen'e şu sözleri söyledi:

"Oğlum, siz yerli millisiniz. Ekonomi politikası başarısız, senin gibi yerli millî değerlerin ekonominin başında olmasını öne çıkaralım."

Özel ayrıca Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliğine aday gösterilmesini sağlayan kişinin de Erişah Arıcan olduğunu iddia etti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Erdin Özel'in adı, fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile yakınlığına ilişkin iddialarla da gündeme gelmişti.

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya, hâkimlik ifadesinde Erdin Özel'in kendisine yardımcısı olması için bazı siyasetçiler tarafından önerildiğini, ancak hiçbir dönemde yardımcısı olmadığını savunmuştu. Kaya, Emre Tezmen ile de hayatında yalnızca bir kez görüştüğünü söylemişti.

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Savcılığa her türlü bilgi ve belgeyi sunmaya hazır olduğunu belirten Erdin Özel, TMSF hesabına gönüllü ödeme yaptığını da ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak Özel'in tahliye talebi kabul edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

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