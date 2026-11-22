Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarıyla gündemde olan Ümit Özlale ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan arasındaki "AK Parti'ye geçiş" tartışmasında Özlale sessizliğini bozdu. Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'ye geçmek isteyip geçemediği iddiasını reddetti.

İNAN: SAKIN İNKAR ETMEYE KALKMA

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Özlale'nin yaklaşık 1,5 yıl önce AK Parti'ye katılmak için kendisiyle görüştüğünü öne sürmüştü. İnan, Özlale'ye seslenerek, "Yaklaşık 1,5 yıl önce AK Parti'ye katılman için benimle hangi görüşmeleri yaptığını, masada neleri konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O gün 'Sen bu şehir için çok değerlisin' diyordun" ifadelerini kullanmıştı.

Özlale'nin o görüşmede "Bu kirli ilişkilerden haberim yoktu" dediğini iddia eden İnan, "Sakın o gün kurduğun cümleleri inkar etmeye kalkma" demişti.

"YANILMIŞIM"

İnan'ın iddiasının ardından X hesabından açıklama yapan Özlale, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve organize vurgununun ayrıntılarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir seneyi aşkın bir süredir bu vurguna dikkat çeken biri olarak içim rahat ve kendimi açıklamaya ihtiyacım yok diye düşünüyordum. Yanılmışım" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ DEFA DAVET ALDIM"

Fon vurgunu dosyalarını AK Parti'ye geçmek isteyip geçemedikten sonra açıklamaya başladığı yönündeki iddiaya yanıt veren Özlale, şunları kaydetti:

" İyi Parti'den ayrıldıktan sonra AK Parti'de kıdemli ve sevip saydığım insanlardan ve AK Parti'ye yakın iş dünyasından birkaç defa partilerine katılmak için davet aldım. Bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum. Her seferinde de bana son derece nazik yaklaşan bu arkadaşların ilgilerine teşekkür edip tekliflerini geri çevirdim. Bunu da asla siyasetin malzemesi ya da pazarlık kozu olarak kullanmadım."

"AKLA MANTIĞA UYGUN BİR SENARYO MU?"

AK Parti'nin son 2 yılda çok sayıda milletvekili ve belediye başkanını bünyesine kattığını hatırlatan Özlale, "Son iki sene içinde AK Parti'nin birçok milletvekili ve belediye başkanını bünyesine katmak için ne kadar yoğun çalıştığını herkes görüyor. Bu noktada benim AK Parti'ye geçmek isteyip de geçemememin ne kadar akla mantığa uygun bir senaryo olduğunu da takdirlerinize bırakıyorum" dedi.

TERA'DAN PARA ALDIĞI İDDİASINA DA YANIT

Özlale, açıklamasında TERA'dan para aldığı yönündeki iddiaya da değindi. Özlale, "Bir seneyi aşkın bir süredir ifşa ettiğim ve yaptığı vurguna dikkat çektiğim organize suç örgütünden aslında para aldığımı iddia etmek nasıl bir hayal ürünüdür, takdiri size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sürecin yorucu ve yıpratıcı olduğunu belirten Özlale, "Bize yönelik saldırıların sonuna gelinmediği aşikar. Milletin bize verdiği görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi