Emekli Kurmay Albay ve Orta Doğu Uzmanı Salih Gamsız, ABD ve Avrupa’da yaşanan siber saldırılara ilişkin Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Serpin Alparslan ile Rotamız Ekonomi programında gazeteci Serpin Alparslan’ın sorularını yanıtlayan Gamsız, savaşların artık görünmez bir boyuta taşındığını söyledi.

Alparslan, ABD’de 18 bin 500'den fazla uçağın 4 saati aşkın süre hareket edemediğini, uçuşların iptal edilmesiyle vatandaşların çok ciddi bir kaos yaşadığını hatırlattı. ABD’de neler olduğunu sordu.

"Karanlık bir savaşa doğru sürükleniyor"

Gamsız, şunları söyledi: “Savaşların şekli değişiyor artık. Savaşlar görünen savaşın ötesinde, bir karanlık yüzü olan bir karanlık savaşa doğru, bir kaosa doğru sürükleniyor. Kaos ve karanlık savaş dediğimizde bunun uzay boyutu, siber boyutu, göremediğimiz elektronik harp boyutu öne çıkıyor.” Gamsız, savaşların gördüğümüz uzay, hava ve deniz savaşlarının ötesine geçerek görünmez bir boyuta doğru gittiğini belirtti.

"Bir bomba patlamış olsaydı bu kadar etki eder miydi?"

Uçuş iptallerinin etkisine dikkat çeken Gamsız, “Eğer bir bomba patlamış olsaydı herhangi bir şehirde bu kadar etki eder miydi? Etmezdi. Avrupa’da etki eder miydi? Etmezdi. Savaşların şekli değişmeye başladı. Savaşlar biraz daha internet ortamına ve görünmez tarafa doğru gidiyor. Tabii karşılığı çok ciddi oluyor” dedi.

Gamsız, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın “milyarlarca dolar” dediğini ancak rakamı telaffuz bile edemediğini söyledi. Borsada da 350-400 milyar dolar civarında kayıp yaşandığını, bazı bankacılık sektörlerinde de benzer olayların görüldüğünü ifade etti.

"Saldırının daha çok psikolojik etkisi var"

Alparslan, olayların bir savaşın provası gibi geldiğini söyleyerek Gamsız’a yorumunu sordu. Gamsız şöyle cevap verdi: “Savaşların sebebi büyük çoğunlukla ekonomidir. Ama savaşın sonucunda da bir psikolojik etkisi vardır. Bu saldırının ekonomik etkisi var ama daha çok psikolojik etkisi de var.” Gamsız, saldırının insanları internet ortamından uzaklaşmaya, daha iyi tedbirler almaya ve daha fazla yatırım yapmaya ittiğini söyledi.

"ABD sınıfta kaldı"

ABD’nin altyapısına da değinen Gamsız, “ Amerika Birleşik Devletleri altyapı itibarıyla, özellikle telekomünikasyon altyapısı itibarıyla belki dünyada en iyi ülkelerden biri olabilir. Ama sınıfta kaldı. Sınıfta kalır çünkü her sistemin açığı var” diye konuştu.

"Perde gerisinde birbirleriyle çok dost değiller"

Gamsız, ABD’deki teknolojinin benzer seviyede Çin ve Rusya’da da bulunduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Her ne kadar üç ülkenin devlet başkanı yarın bir araya gelecek olsalar da bunlar perde gerisinde birbirleriyle çok dost değiller.”