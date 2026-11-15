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YENİ Parti PM üyesi Övgün, sorunlara çözüm için sahada mücadele edecek

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YENİ Parti PM üyesi Övgün, sorunlara çözüm için sahada mücadele edecek Haber Videosunu İzle
YENİ Parti PM üyesi Övgün, sorunlara çözüm için sahada mücadele edecek
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesinde yer alan Prof. Dr. Barış Övgün, “göz göze siyaset” izleyeceklerini ve sorunlara sahada çözüm arayacaklarını söyledi. Övgün, bir hafta içinde PM'in Genel Başkan başkanlığında toplanacağını, ardından MYK’nın oluşacağını belirtti.

Haber : İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) listesinde yer alan Prof. Dr. Barış Övgün, "Göz göze bir siyaset izleyeceğiz. Sorunların çözümü noktasında elimizden gelen bütün çabayı, mücadeleyi sahada ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

Prof. Dr. Barış Övgün, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunandu. Övgün, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte bir teknik sürece bakmak lazım bir de siyasi sürece bakmak lazım. Teknik süreç çerçevesinde bir hafta içerisinde Parti Meclisi bir araya gelecek, toplanacağız Genel Başkanımızın başkanlığında ondan sonra MYK oluşacak ve çalışmalara başlayacağız. Asıl olarak bundan sonraki süreç önemli çünkü ülkenin çok yakıcı sorunları var. Ekonomiden adalete, adaletten dış politikaya, dış politikadan sağlığa eğitime bütün alanlar, sorunu olmayan alan yok.

Bizden vatandaşlarımız bu alanlara dönük çözüm önerimizi bekliyor. Somut olarak parti programını, parti programı çerçevesinde neler yapabileceğimizi, kadroları görmek istiyorlar. Genel Başkanımızın kullandığı güzel bir söz, deyim oldu göz göze bir siyaset izleyeceğiz. Sorunların çözümü noktasında elimizden gelen bütün çabayı, mücadeleyi sahada ortaya koymaya çalışacağız."

Kaynak: ANKA
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