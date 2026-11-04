Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan Saniye Caran'ın CHP'den istifa ettiğini açıklaması gündeme geldi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak belediye başkanlığına seçilen Caran, görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Açıklamanın ardından Saniye Caran'ın hayatı, siyasi kariyeri ve istifa kararının gerekçesi merak konusu oldu. Peki, Saniye Caran kimdir, neden istifa etti? Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

SANİYE CARAN KİMDİR?

Saniye Caran, 1995 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dünyaya geldi. Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan Caran, çalışma hayatında Hürriyet Gazetesi'nde de görev yaptı.

Siyasi kariyerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında sürdüren Caran, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Korkuteli Belediye Başkan adayı oldu. Seçim sonuçlarının ardından Korkuteli Belediye Başkanı seçilerek yerel yönetimde görev üstlendi.

SANİYE CARAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, 4 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Caran, kararının uzun süren değerlendirmelerin ardından, kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesi sonucunda alındığını belirtti.

İstifa kararına ilişkin açıklamasında Korkuteli'ne ve ilçe halkına karşı taşıdığı sorumluluğu ön planda tuttuğunu vurgulayan Caran, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti.

Caran, siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirterek geçmişte birlikte çalıştığı kişilere ve verilen emeklere teşekkür etti. Açıklamasında başka bir siyasi partiye geçeceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

SANİYE CARAN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Saniye Caran, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

SANİYE CARAN NERELİ?

Saniye Caran, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamlayan Caran, meslek hayatında Hürriyet Gazetesi'nde de çalıştı.

SANİYE CARAN'IN EŞİ KİM?

Saniye Caran'ın eşi Hasan Can Caran'dır.