Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato ve Meclis çoğunluğunu kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de ara seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybetti. Eski Başkan Barack Obama, halkın birleştiren siyaset istediğini; Bağımsız Senatör Bernie Sanders ise Trump'ın sorumlu tutulacağını söyledi.

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Kongrede dengelerin Cumhuriyetçiler aleyhine değişmesinin ardından siyasetin önemli isimlerinden açıklamalar geldi.

ABD halkı, Kongredeki yeni dağılımın yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclisleri belirlemek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.

ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Obama, "Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj gönderdi, insanları bölmek yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşılaştıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl daha görev süresi olduğuna işaret eden Obama, "Şimdi yapmamız gereken, kolları sıvayıp, elimizden geldiği her alanda değişiklikler yapmak, daha fazla zararın önünü almak ve geleceğin temellerini atmaktır." görüşünü paylaştı.

"Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak"

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders da paylaşımında, "Demokratlar, şimdi Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kontrol edecek ve Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak." açıklamasında bulundu.

Senato ve Temsilciler Meclisinin Demokratların kontrolüne geçmesinin "muhteşem" olduğunu belirten Sanders, "Artık bahanemiz yok." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü'nden "Trump hala başkanınız" hatırlatması

Öte yandan, seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un yaptığı paylaşım da dikkati çekti.

Cheung, paylaşımında "Donald Trump, ABD Başkanı'dır. Hala başkanınızdır." ifadesine yer verdi.

Musk'tan "esprili" paylaşım

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu sefer işe yaramadı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Nefes kesen yarışta skandal! Makineler devre dışı kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

ABD'nin sandık başına gittiği gün Tahran'ın kalbine asıldı
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Volkan Demirel dönüyor

Yer yerinden oynayacak! Emre'nin ardından bir efsane daha dönüyor
Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi gönderen lüks otomobil yandı! İçinde iş adamının cansız bedeni bulundu

Lüks araç 112'yi aradı! Ekipler gidince acı tabloyla karşılaştı
ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
Bakan Murat Kurum COP31 zirvesine 5 gün kala özel video yayınladı

Dünya Antalya'ya kilitlendi! Bakan Murat Kurum'dan dikkat çeken video