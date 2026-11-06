Hakan Bahçetepe kimdir, Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli, hangi partili?

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Hakan Bahçetepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak seçildi. 1988 doğumlu siyasetçi, Mayıs 2025'te gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. İşte Hakan Bahçetepe'nin hayatı ve siyasi kariyerine dair bilinenler.

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

Hakan Bahçetepe, 1988 yılında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu. İlk ve lise eğitimini Gaziosmanpaşa'da tamamlayan Bahçetepe, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Bahçetepe, aynı üniversitede İşletme alanında yüksek lisans eğitimine devam etti.

HAKAN BAHÇETEPE KAÇ YAŞINDA?

Hakan Bahçetepe, 1988 doğumlu. Bahçetepe, 38 yaşında.

HAKAN BAHÇETEPE NERELİ?

Hakan Bahçetepe, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu ve büyüdü. Bahçetepe'nin ailesi aslen Erzincanlı.

HAKAN BAHÇETEPE HANGİ PARTİLİ?

Hakan Bahçetepe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir siyasetçi. Bahçetepe, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olarak yarıştı ve belediye başkanı seçildi.

HAKAN BAHÇETEPE'NİN SİYASİ KARİYERİ

Hakan Bahçetepe, siyasi kariyeri boyunca CHP'nin İstanbul teşkilatında çeşitli görevler üstlendi. Bahçetepe, 2017-2019 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2019-2023 yılları arasında ise CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Bahçetepe, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi.

HAKAN BAHÇETEPE EVLİ Mİ?

Hakan Bahçetepe evli.