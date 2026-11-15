Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler Haber Videosunu İzle
Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
3 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesi delegelerin onayından geçti. Kurucular Kurulu'nda bulunan 90 milletvekilinden 75'i PM listesinde yer aldı. Cemal Enginyurt, Abdul Ahat Andican, İlhan Cihaner, Ümit Özlale ve Şengül Hablemitoğlu gibi isimlerin bulunduğu listede, TBMM'de önemli görevler üstlenen bazı milletvekilleri ise yer almadı.

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için hazırladığı listeler delegelerin oyuna sunuldu.

1202 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda 1116 delege oy kullandı, 1098 oy geçerli sayıldı. Blok liste yöntemiyle yapılan seçimlerde Özel'in PM ve YDK listeleri onay aldı.

160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ OLUŞTU

Özel'in listesinde 160 asıl ve 30 yedek PM üyesi yer aldı. Yüksek Disiplin Kurulu ise 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluştu.

Yeni Parti'nin yönetim kadrosunda siyasetçilerin yanı sıra ekonomi, hukuk, akademi, dış politika, tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında çalışan isimler de bulunuyor.

90 MİLLETVEKİLİNDEN 75'İ PM LİSTESİNDE

Kurucular Kurulu'nda bulunan 90 milletvekilinden 75'i Parti Meclisi listesine girdi. Buna karşılık Meclis Grup Yönetimi ve TBMM'nin idari kademelerinde görev yapan bazı milletvekilleri PM listesinde yer almadı.

PM listesinde bulunmayan isimler arasında Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile Meclis İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı ve TBMM Katip Üyesi Aliye Coşar da yer aldı.

Listede bulunmayan diğer milletvekilleri ise şöyle sıralandı:

Veli Ağbaba

Asu Kaya

Bülent Tezcan

Mustafa Erdem

Tahsin Ocaklı

Cavit Arı

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın da PM listesinde yer almadığı belirtildi. Ancak listede bulunmayan milletvekillerinin bir bölümünün Meclis grup yönetiminde görev alabileceği kaydedildi.

Asu Kaya-Ali Mahir Başarır

CEMAL ENGİNYURT VE ABDUL AHAT ANDİCAN DİKKAT ÇEKTİ

Listede farklı siyasi geçmişlere sahip isimlerin bir araya gelmesi öne çıktı.

MHP ve Demokrat Parti geçmişi bulunan Cemal Enginyurt, eski İYİ Partili siyasetçi ve eski devlet bakanı Abdul Ahat Andican ile eski İYİ Parti milletvekili Ümit Özlale PM listesinde yer aldı.

Ahat Andican

Eski Cumhuriyet savcısı ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner de listede bulunan isimler arasında. Cihaner, geçmişte CHP yönetimine yönelik eleştirileri ve parti içi demokrasi tartışmalarındaki tutumuyla tanınıyor.

İlhan Cihaner

AKADEMİSYENLER VE UZMANLAR DA LİSTEDE

Parti Meclisi'nde akademi ve uzmanlık alanlarından gelen isimler de dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bilimci Prof. Dr. Cem Say, gıda güvenliği ve halk sağlığı çalışmalarıyla tanınan Dr. Bülent Şık, suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun akademisyen eşi Şengül Hablemitoğlu ve ekonomist Ozan Bingöl listede yer aldı.

Şengül Hablemitoğlu

Ekonomi alanında Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Kerim Rota, Güldem Atabay ve Öner Günçavdı gibi isimler de PM'ye girdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Sencer Solakoğlu da listede yer alan isimlerden biri oldu.

TÜRKAN ELÇİ DE PARTİ MECLİSİ'NDE

2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de Yeni Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Türkan Elçi

Eski büyükelçiler Namık Tan, Ömer Önhon ve Ömer Kaya Türkmen'in yanı sıra Karadeniz ve Kafkasya üzerine çalışmalarıyla bilinen akademisyen Mitat Çelikpala da listede yer aldı.

CHP DÖNEMİNDEN TANINAN İSİMLER KORUNDU

Özel'in önceki siyasi kadrosundan birçok isim de yeni yönetimde yerini korudu. Selin Sayek Böke, Gökhan Zeybek, Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer ve Deniz Yücel bu isimler arasında bulunuyor.

Eski CHP kadrolarıyla farklı siyasi geleneklerden gelen isimlerin aynı yönetimde buluşması, YENİ Parti'nin yönetim yapısındaki dikkat çekici unsurlardan biri oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Allahın kulu:İyi parti Chp yolunda memlekete zerre kadar faydası yok
Tüm yorumlar (3)
İlgili Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı18Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik listeÖzgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAllahın kulu:★ Okurların en beğendiği

İyi parti Chp yolunda memlekete zerre kadar faydası yok

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Bozuk tip. Bunu ne zaman takacaklar içeri?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıRamadan Svs:

boş bom boş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada

Beğeni butonunu çökerten görüntü!

Yetkililer alarma geçti! 37 mahalle karantinaya alındı, hayvan sevki yasaklandı

Bir ilimiz alarma geçti! Sevkiyat yasaklandı, 37 mahalle karantinada
Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar

Anında birbirlerine sarıldılar! Programa damga vuran anlar

Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta23

Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı

160 soruda sadece 1 yanlış! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Karar verildi bile

Spora başladı, bambaşka biri oldu! Eski pantolonunun içinde kayboldu

Spora başladı, son halini görenler tanıyamadı!
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim11

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...