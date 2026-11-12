Malatya'da 4 askerimiz şehit oldu! Türkiye'den peş peşe taziye mesajları

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Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından taziye mesajları gelmeye başladı. Siyasi partiler, devlet yetkilileri, sanatçılar ve spor dünyasından isimler, hayatını kaybeden askerlerimiz için başsağlığı dileklerini iletiyor.

MALATYA'DA 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Acı haberin ardından siyaset, sanat ve spor dünyasından taziye mesajları gelmeye başladı. Şehit askerlerimiz için başsağlığı dilekleri iletilirken ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik dayanışma mesajları öne çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından "Acımız büyük... Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..." dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, olayın ardından şu ifadeleri kullandı: "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 kahraman askerimizi şehit verdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.

SPOR KULÜPLERİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Trabzonspor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: Haberler.com