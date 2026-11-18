Feti Yıldız'dan İmamoğlu'nun siyasi yasağına ilişkin açıklama: Mahkemenin takdir hakkı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1’er ay hapis ve siyasi yasak cezası vermesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan konuya ilişkin hukuki değerlendirme geldi. TCK'nın 53’üncü maddesine işaret eden Yıldız, siyasi yasağın mahkemenin takdirine bağlı olmadığını ve hapis cezası mahkumiyetinin kanuni bir sonucu olduğunu belirtti.
- Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiasına ilişkin davada Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis ve siyasi yasak cezası verdi.
- Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında beraat kararı verildi.
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TCK'nin 53'üncü maddesi kapsamında siyasi yasağın mahkumiyetin zorunlu sonucu olduğunu ve mahkemenin takdir hakkı bulunmadığını savundu.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, siyasi yasağın mahkumiyetin kanuni sonucu olduğunu belirterek, mahkemenin bu konuda takdir hakkı bulunmadığını ifade etti.
9 SANIĞA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.
Mahkeme; Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'i 2 yıl 1'er ay hapis e siyasi yasak cezasına çarptırdı.
Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildi.
“SİYASİ YASAK MAHKÛMİYETİN ZORUNLU SONUCU”
Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesine dikkat çekti.
Kasten işlenen suçlarda hapis cezasına mahkumiyetin bazı hakların kullanılmasını kendiliğinden engellediğini belirten Yıldız, siyasi yasak uygulamasının mahkemenin takdirine bağlı olmadığını savundu.
“KARARDA YAZILMASA DA UYGULANIR”
Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Mahkemenin bir takdir hakkı yoktur, tedbir olarak adlandırılan siyasi yasak ceza mahkumiyetinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.”
Yıldız, mahkeme kararında siyasi yasağın sehven belirtilmemiş olması halinde dahi kasten işlenen suçlarda bu uygulamanın yapılacağını ifade ederek, “Taksirli suçlarda siyasi yasak yoktur” dedi.
GÖZLER İSTİNAF SÜRECİNDE
Öte yandan ilk derece mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararı ile kararın kesinleşmesi farklı hukuki aşamalar olarak değerlendiriliyor. Dosyada istinaf süreci de önem taşıyor. TCK'nin 53'üncü maddesi kapsamındaki hak yoksunluklarının uygulanmasında hükmün kesinleşmesi belirleyici olacak.