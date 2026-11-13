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Suat Kılıç: "Bu sistem Türkiye’yi koalisyonlardan kurtarmadı"

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Suat Kılıç: 'Bu sistem Türkiye’yi koalisyonlardan kurtarmadı' Haber Videosunu İzle
Suat Kılıç: 'Bu sistem Türkiye’yi koalisyonlardan kurtarmadı'
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Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tüm partilerin birlikte hareket etmek zorunda olduğunu belirtti. Muhalefetin tamamının ittifak yapması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün partileri birlikte hareket etmeye mecbur bıraktığını söyleyen Kılıç, “Kimse kimseyi yadırgamasın, herkes herkesle birlikte olmak zorunda” dedi.

“Alınmasınlar, gocunmasınlar”

Haberler.com’un sorularını yanıtlayan Kılıç, muhalefet partileri arasındaki ittifak görüşmelerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Kılıç, “Yüzde 50 artı 1'e dayalı Türk tipi başkanlık sistemini getirenler, kimin kimle ittifak ya da seçimlere birlikte hazırlık görüşmesi yaptığından alınmasınlar, gocunmasınlar. Bu sistemi getirenler bütün partileri birlikte hareket etmeye mecbur bırakmış oldular” ifadelerini kullandı.

“Koalisyonlar artık seçimden önce kuruluyor”

Mevcut sistemin Türkiye’yi koalisyonlardan kurtardığı görüşüne katılmadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu: “Eskiden koalisyonlar, seçimde aldıkları oya ve milletvekili sayısına göre seçim sonrası partiler arasında kurulurdu. Şimdi koalisyonlar seçimlerden önce kuruluyor, seçimden sonra yürütülebilirse yürütülüyor.”

Cumhur İttifakı’nı örnek gösteren Kılıç, “Şu an AK Parti’nin MHP ile birlikte bir koalisyonu yok mu? Bu koalisyonun içinde Demokratik Sol Parti var, dışarıdan destekle Büyük Birlik Partisi var, HÜDA PAR var. Koalisyonu seçim öncesinde kurdular, seçim sonrasında devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu sistem Türkiye’yi koalisyonlardan kurtarmadı” dedi.

“Cumhur İttifakı dışındaki tüm partiler birlikte hareket etmeli”

İktidar bloğuna karşı kazanabilmek için muhalefetin tamamının bir araya gelmesi gerektiğini savunan Kılıç, “Birkaç partinin birlikte hareket etmesi lazım demiyorum. Cumhur İttifakı dışında kalan partilerin tamamının birlikte hareket etmesi lazım ki yüzde 50'yi yakalayabilme ihtimali oluşabilsin” diye konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci hatırlatması

Farklı partilerin bir arada hareket etmesinin yadırganmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Kaldı ki bugün ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında yürütülen süreçte AK Parti, MHP ve DEM Parti birlikte hareket ediyor, öyle değil mi? Bu sürece doğrudan ya da dolaylı destek veren başka siyasi partiler de var” ifadelerini kullandı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
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