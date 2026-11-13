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COP31'de dikkat çeken buluşma! Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli aynı karede

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COP31'de dikkat çeken buluşma! Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli aynı karede
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COP31'de siyaset ve sanat dünyasını buluşturan kareler de objektiflere yansıdı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli, konferans kapsamında aynı ortamda bir araya gelerek birlikte poz verdi. İkilinin fotoğrafında Uzerli'nin renkli kıyafeti ve eş-Şara'nın resmi tarzı dikkat çekti.

  • Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında aynı etkinlikte bir araya gelerek birlikte poz verdi.
  • Meryem Uzerli, COP31 kapsamında Türkiye Pavyonu'nu ziyaret ederek iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinliklere katıldı.
  • Ahmed eş-Şara, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da farklı ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli, COP31 kapsamında aynı etkinlikte bir araya geldi. İkilinin yan yana verdiği poz, zirveden yansıyan dikkat çekici kareler arasında yer aldı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, siyaset ve sanat dünyasından isimleri buluşturdu. Zirve kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli'nin birlikte görüntülendiği fotoğraf dikkat çekti.

Paylaşılan karede Ahmed eş-Şara siyah takım elbise ve mavi kravatıyla, Meryem Uzerli ise çiçek desenli kıyafetiyle objektiflere yansıdı. İkilinin yan yana durarak poz verdiği fotoğraf, konferansın öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

MERYEM UZERLİ DE COP31'E KATILDI

Oyuncu Meryem Uzerli, COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan isimler arasında yer aldı. Uzerli, zirvede Türkiye Pavyonu'nu da ziyaret ederek iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinliklerde bulundu.

11 Kasım'da Anadolu Ajansı'na konuşan Uzerli, çok sayıda dünya liderinin Antalya'da bir araya gelmesini gurur verici bulduğunu belirterek organizasyonun parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

EŞ-ŞARA DA ZİRVE KAPSAMINDA TEMASLARDA BULUNDU

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelen isimler arasında yer aldı. Eş-Şara, zirve kapsamında farklı ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle temaslarda bulundu.

İklim kriziyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası işbirliğinin ele alındığı konferansta, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin aynı ortamda bulunması da dikkat çekti.

Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli'nin yan yana görüntülendiği fotoğraf ise zirveden yansıyan dikkat çekici karelerden biri olarak öne çıktı.

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