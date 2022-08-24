Özbekistan Haberleri - Özbekistan Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Özbekistan Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Özbekistan Haberleri

Özbekistan haber, Özbekistan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Rusya: 'Ukrayna'daki askeri operasyonları sivil kayıpları önlemek için azalttık'

Rusya: "Ukrayna'daki askeri operasyonları sivil kayıpları önlemek için azalttık"

Özbekistan - 15 Dakika Önce
Muğla haberi | Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın kurtarıldı

Muğla haberi | Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın kurtarıldı

Özbekistan - Dün 21:57
Bursa spor: 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da

Bursa spor: 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da

Özbekistan - Dün 16:05
Son dakika haber | Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı

Son dakika haber | Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı

Özbekistan - Dün 15:33
Şangay Beşlisi Nedir? Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

Şangay Beşlisi Nedir? Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

Özbekistan - Dün 14:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Özbekistan - Dün 13:13
9 BİN 100 KİLOMETRELİK 'İPEK YOLU RALLİSİ'NDE YARIŞMACILAR, KAPIKULE'DE TAVA CİĞERİYLE KARŞILANDI

9 BİN 100 KİLOMETRELİK 'İPEK YOLU RALLİSİ'NDE YARIŞMACILAR, KAPIKULE'DE TAVA CİĞERİYLE KARŞILANDI

Özbekistan - Dün 12:47
'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' katılımcıları Türkiye'ye ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları Türkiye'ye ulaştı

Özbekistan - Dün 11:37
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Esad'ın Şangay'daki zirvede görüşecekleri iddiası doğru değil

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Esad'ın Şangay'daki zirvede görüşecekleri iddiası doğru değil

Özbekistan - Dün 10:22
Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi

Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi

Özbekistan - 22.08.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Özbekistan - 22.08.2022
Ümit Özdağ: Hedef Seçimlere Kadar 3 Milyon Suriyeliye Vatandaşlık Vermek

Ümit Özdağ: Hedef Seçimlere Kadar 3 Milyon Suriyeliye Vatandaşlık Vermek

Özbekistan - 22.08.2022
Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor

Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor

Özbekistan - 22.08.2022
Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi

Bisikletçiler Kapadokya'da Başladı Erciyes'te Bitirdi

Özbekistan - 22.08.2022
İran basınından bomba iddia: Erdoğan, Esad ve Putin, Özbekistan'da bir araya gelebilir

İran basınından bomba iddia: Erdoğan, Esad ve Putin, Özbekistan'da bir araya gelebilir

Özbekistan - 22.08.2022
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı tamamlandı

Özbekistan - 21.08.2022
'13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği' düzenlendi

"13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Özbekistan - 21.08.2022
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor

Özbekistan - 20.08.2022
Kayseri haber... Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

Kayseri haber... Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

Özbekistan - 20.08.2022
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü

Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü

Özbekistan - 20.08.2022
Karabük haber! 10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor

Karabük haber! 10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor

Özbekistan - 20.08.2022
Kayseri haberi | Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

Kayseri haberi | Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

Özbekistan - 20.08.2022
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor

Özbekistan - 19.08.2022
Rönesans Holding, Japon şirketlerle olan iş birliğini genişletiyor

Rönesans Holding, Japon şirketlerle olan iş birliğini genişletiyor

Özbekistan - 19.08.2022
Havalimanında sahte pasaportla yakalanan DEAŞ sanığına 12,5 yıl hapis

Havalimanında sahte pasaportla yakalanan DEAŞ sanığına 12,5 yıl hapis

Özbekistan - 19.08.2022
Konya spor haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi Açıklaması

Konya spor haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi Açıklaması

Özbekistan - 19.08.2022
Son dakika haberi: Kazakistan, Orta Asya Gönüllüler Forumu'na ev sahipliği yaptı

Son dakika haberi: Kazakistan, Orta Asya Gönüllüler Forumu'na ev sahipliği yaptı

Özbekistan - 19.08.2022
Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı

Özbekistan - 19.08.2022
Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi

Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi

Özbekistan - 19.08.2022
Daikin 4 ayda avro bazında yüzde 33 büyüdü

Daikin 4 ayda avro bazında yüzde 33 büyüdü

Özbekistan - 19.08.2022
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin

Özbekistan - 18.08.2022
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı

Özbekistan - 18.08.2022
Avustralyalı aktivist küresel su sorunu için Tuz Gölü'nde maraton koştu

Avustralyalı aktivist küresel su sorunu için Tuz Gölü'nde maraton koştu

Özbekistan - 18.08.2022
Avustralyalı aktivist küresel su sorunu için Tuz Gölü'nde maraton koştu

Avustralyalı aktivist küresel su sorunu için Tuz Gölü'nde maraton koştu

Özbekistan - 18.08.2022
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, AA'ya konuştu

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, AA'ya konuştu

Özbekistan - 18.08.2022
5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Özbekistan - 17.08.2022
Karabük haberi... Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtacak

Karabük haberi... Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtacak

Özbekistan - 17.08.2022
Türkmenistan, uluslararası ulaşım alanında yeni anlaşmalara imza attı

Türkmenistan, uluslararası ulaşım alanında yeni anlaşmalara imza attı

Özbekistan - 17.08.2022
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda 4. etap koşulacak

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda 4. etap koşulacak

Özbekistan - 17.08.2022
Özbekistan'da Uluslararası Pamuk Kongresi düzenlendi

Özbekistan'da Uluslararası Pamuk Kongresi düzenlendi

Özbekistan - 17.08.2022
Samsun haber: Samsun'da güncel yabancı sayıları

Samsun haber: Samsun'da güncel yabancı sayıları

Özbekistan - 17.08.2022
Türk judosu, Japon başantrenör yönetiminde olimpiyatlara hazırlanacak

Türk judosu, Japon başantrenör yönetiminde olimpiyatlara hazırlanacak

Özbekistan - 17.08.2022
Ankara gündem haberi... TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ ANKARA'DA BAŞLADI

Ankara gündem haberi... TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ ANKARA'DA BAŞLADI

Özbekistan - 17.08.2022
İsviçre, eski Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov'un kızına ait 131 milyon doları iade edecek

İsviçre, eski Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov'un kızına ait 131 milyon doları iade edecek

Özbekistan - 16.08.2022
Vedat Albayrak'tan altın madalya

Vedat Albayrak'tan altın madalya

Özbekistan - 16.08.2022
5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Özbekistan - 16.08.2022
Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

Özbekistan - 16.08.2022
Türkmenistan'da 'Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı' düzenlendi

Türkmenistan'da "Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı" düzenlendi

Özbekistan - 16.08.2022
Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu

Özbekistan - 15.08.2022
Taliban: 'Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak'

Taliban: "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak"

Özbekistan - 15.08.2022
Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

Özbekistan - 15.08.2022
Çankırı haber | Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak

Çankırı haber | Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak

Özbekistan - 15.08.2022
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülkeler yarışıyor? 2022 Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülke kaç madalya kazandı?

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülkeler yarışıyor? 2022 Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülke kaç madalya kazandı?

Özbekistan - 10.08.2022
Masterchef 2022 Oybek Sultonov kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Oybek Sultonov kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Özbekistan - 13.07.2022
Survivor Atakan nerede, yok mu, neden yok? Atakan yarışmada neden yok, elendi mi? Atakan Survivor 2022'de kaçıncı oldu?

Survivor Atakan nerede, yok mu, neden yok? Atakan yarışmada neden yok, elendi mi? Atakan Survivor 2022'de kaçıncı oldu?

Özbekistan - 15.06.2022
title