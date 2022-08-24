Özbekistan Haberleri - Özbekistan Haber - Haberler

Özbekistan Haberleri
Özbekistan haber, Özbekistan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Rusya: "Ukrayna'daki askeri operasyonları sivil kayıpları önlemek için azalttık"
Son dakika haber | Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı
9 BİN 100 KİLOMETRELİK 'İPEK YOLU RALLİSİ'NDE YARIŞMACILAR, KAPIKULE'DE TAVA CİĞERİYLE KARŞILANDI
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Esad'ın Şangay'daki zirvede görüşecekleri iddiası doğru değil
Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor
İran basınından bomba iddia: Erdoğan, Esad ve Putin, Özbekistan'da bir araya gelebilir
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor
Konya spor haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberi: Kazakistan, Orta Asya Gönüllüler Forumu'na ev sahipliği yaptı
Karabük haberi... Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtacak
Ankara gündem haberi... TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ ANKARA'DA BAŞLADI
İsviçre, eski Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov'un kızına ait 131 milyon doları iade edecek
Türkmenistan'da "Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı" düzenlendi
Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Çin ile İlişkilere Güçlü Bir İvme Kazandırılması Çağrısında Bulundu
Taliban: "Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak"
Çankırı haber | Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülkeler yarışıyor? 2022 Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülke kaç madalya kazandı?