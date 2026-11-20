Denizli'nin Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle toplam 20 bin doların üzerinde paralarının alındığını iddia eden aileler, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çivril'de evlilik vaadiyle yaşandığı iddia edilen dolandırıcılık olaylarında mağdur sayısı artıyor. Oğullarına ve kardeşlerine yuva kurmak isteyen aileler, aracılar vasıtasıyla tanıştırıldıkları kişiler nedeniyle binlerce dolar kaybettiklerini öne sürdü. İki ayrı aile, yaşadıkları mağduriyetin ardından Çivril Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Aileler, toplam 20 bin doların üzerinde paralarının alındığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

26 YAŞINDAKİ OĞLUNA 40'LI YAŞLARDA KADIN GETİRİLDİ

Çivril'in Yahyalı Mahallesi'nde yaşayan Veli Uysal, oğlunu evlendirmek amacıyla aracılara 7 bin 500 dolar verdiğini ancak kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürdü. Oğlunun 26 yaşında olduğunu belirten Uysal, kendilerine 40-42 yaşlarında bir kadının getirildiğini, daha sonra farklı vaatlerle sürekli oyalandıklarını anlattı. Aracının son olarak kendisine başka bir kadın bulacağını söylediğini belirten Uysal, süreç içerisinde kendisine de evlilik teklifinde bulunulduğunu iddia etti.

Parasını geri alamadığını söyleyen Uysal, 7 bin 500 dolar kaybı olduğunu belirterek sorumluların bulunmasını istedi.

70 GÜNLÜK EVLİLİK 5 BİN 500 DOLARA MAL OLDU

Emirhisar Mahallesi'nde yaşayan Hanife Aydın da, 43 yaşındaki ağabeyi Çetin Aydın'ı evlendirmek ve yuva kurmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi. Köydeki aracılar vasıtasıyla tanıştıkları kadınla ağabeyinin yaklaşık üç ay telefonla görüştüğünü belirten Aydın, evlilik işlemleri için gerekli evrakların sürekli ertelendiğini ifade etti. Bir süre sonra dini nikah kıyıldığını ve çiftin yaklaşık 70 gün birlikte kaldığını anlatan Aydın, kadının Özbekistan'dan evraklarını alıp geleceğini söyleyerek ayrıldığını ancak bir daha geri dönmediğini iddia etti. Kadının dönüş bileti için de para ödediklerini belirten Aydın, toplam 5 bin 500 dolar kaybettiklerini öne sürdü.

AFYONKARAHİSAR'DAN DA ŞİKAYET GELDİ

Bir başka dolandırıcılık iddiası da Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinden geldi. Evciler'de yaşayan B.A., aynı kişiler tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ileri sürerek 5 bin 500 dolar verdiğini iddia etti. B.A. da Çivril Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaların araştırılmasını, sorumluların tespit edilmesini ve kaybettikleri paraların geri alınmasını isteyen aileler, vatandaşları evlilik aracılığıyla gerçekleştirilen para alışverişlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı