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İskenderun'da çöpe atılan 1 ton 360 kilo eti satmaya hazırlanan 4 şüpheli yakalandı

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İskenderun'da çöpe atılan 1 ton 360 kilo eti satmaya hazırlanan 4 şüpheli yakalandı
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Hindistan'dan Özbekistan'a giderken soğuk hava deposu arızasıyla bozulan 1 ton 360 kilogram et, İskenderun'da vatandaşa satılmak üzereyken ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanırken etler zabıta ekiplerince imha edildi.

Hindistan'dan deniz yoluyla Hatay'ın İskenderun limanına ulaşan ve kara yoluyla Özbekistan'a gidecekken soğuk hava deposunun arıza yapmasıyla bozulan 1 ton 360 kilogram eti vatandaşa satmaya hazırlanan 4 şüpheli ve etler, zabıta ile polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim günü İskenderun'da şüphe üzerine durdurdukları açık kasa kamyonette yaptıkları kontrollerde kaçak et ele geçirdi.

İskenderun Belediyesi zabıta ve polis ekiplerinin araştırmasında; etlerin Hindistan'dan deniz yoluyla Özbekistan'a gönderilmek üzere yola çıkan sevkiyattaki 40 konteynerden birinde bulunan etler olduğu tespit edildi. Soğuk hava deposunda yaşanan arıza nedeniyle imha edilmek üzere çöp döküm sahasına bırakılan etlerin, buradan alındığı belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayla bağlantılı başka bir kamyonet ve şüpheliyi belirledi. Etlerin dağıtıldığı 4 farklı ikamette bulunan ürünler de muhafaza altına alınarak toplamda 1 ton 360 kilogram et imha edilmek üzere zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanırken, araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Etler, İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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