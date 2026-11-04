Orzax, Orta Asya'da 55 milyon dolarlık yatırımla 210 milyon dolar ciro hedefliyor

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Takviye edici gıda alanında faaliyet gösteren Orzax, Kazakistan ve Özbekistan'da üretim ve ihracat faaliyetlerini toplam 55 milyon dolarlık yatırımla genişletirken bölgeden yıllık 210 milyon dolarlık ciro elde etmeyi hedefliyor.

Kazakistan ve Özbekistan'ın sunduğu yatırım teşvikleri, vergi muafiyetleri, gümrük avantajları ve lojistik imkanlar, Türk şirketlerinin bölgeye yönelik yatırım iştahını artırıyor.

Orta Asya'yı üretim ve ihracat üssü olarak değerlendirmek isteyen şirketler arasına katılan Orzax da söz konusu ülkelerdeki yatırımlarıyla bölgesel pazarlara erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kazakistan ve Özbekistan'daki tesislerde gerçekleştireceği üretimle Rusya'dan Çin'e kadar uzanan geniş coğrafyaya ihracat yapmayı hedefleyen şirket, bu ülkelerin sunduğu ticari avantajlardan da yararlanacak.

Orzax Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kazakistan pazarına 2025'te girdiklerini, Almatı'da kurdukları "TooOrzax" şirketiyle satış ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alimoğlu, Özbekistan pazarına ise bu yıl giriş yaptıklarını, bölgede pazarlama faaliyetlerini organize etmek için Orzax Venture, üretim tarafını organize etmek için ise Orzax Biolab şirketlerini kurduklarını dile getirdi.

Söz konusu ülkelerde gerçekleştirdikleri yatırımların büyüklüğüne de işaret eden Alimoğlu, şunları kaydetti:

"Her iki ülkedeki toplam yatırımın bedeli yaklaşık 55 milyon dolar civarı olacak. Bu tesisler tamamen devreye alındığında 3. yıldan itibaren kapasite artışları bekliyoruz. İki ülkede yaklaşık 740 civarı bir istihdam oluşturmuş olacağız. İç pazarda satış yapacağız, bunun yanı sıra bu fabrikalarımızı üretim üssü olarak kullanacağız. Bölgedeki fabrikalarda üretilen ürünlerin ihracatını Rusya'dan Çin'e kadar yapacağız ve birçok bölgeyi buradan yöneteceğiz. Dolayısıyla çift taraflı bir ciromuz oluşacak ve bu bölgeden ortalama 210 milyon dolarlık bir yıllık ciro beklentimiz var."

Kazakistan ve Özbekistan'dan yatırımcılara vergi avantajı

Alimoğlu, Kazakistan'daki fabrikada tüm farmasötik formlarda üretim gerçekleştirmeyi planladıklarını, Özbekistan'da ise gummy üretimi yapacakları tesisin satın alımıyla ilgili işlemleri neredeyse tamamladıklarını söyledi.

Yurt dışında faaliyet gösteren her yatırımcı ve şirketin aynı zamanda ülkeler arasında ticari ve sosyal anlamda köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Alimoğlu, Orzax'ın yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarının merkezinde Türkiye'nin olduğunu kaydetti.

Alimoğlu, "Orada üretmiş olduğumuz karlılığı Türkiye'ye transfer edeceğiz. 210 milyon dolarlık bir ciroda aşağı yukarı 70 milyon dolarlık bir transfer olacak." dedi.

Kazakistan ve Özbekistan'da yatırımcılar açısından birçok avantaj bulunduğuna işaret eden Alimoğlu, Orta Asya'da pazarın çok büyük olduğunu, bu bölgedeki ülkelerin ortalama 250 milyon civarında bir nüfusa tekabül ettiğini anlattı.

Alimoğlu, ayrıca bölgenin üretim hattı olarak kullanılması durumunda Çin, Vietnam ve Güney Kore gibi ülkelere de rahatlıkla ürün gönderilebildiğini dile getirdi.

Öte yandan Kazakistan ve Özbekistan'da hükümet yetkilileri ve ilgili kurumların herhangi bir problemle karşılaşıldığında hızlı çözüm ürettiğine dikkati çeken Alimoğlu, bölgenin yatırım atmosferi açısından cesaret verici olduğunu söyledi.

Alimoğlu, tüm bu imkanların yanı sıra söz konusu ülkelerde yatırım bedeline bağlı olarak 10 ila 20 yıl arasında kurumlar vergisi ödenmediğini vurguladı.

Türk şirketleri Orta Asya yatırımlarıyla gümrük avantajı sağlıyor

Kazakistan ve Özbekistan'ın Orta Asya'daki ülkelerle sıfır gümrükle ürün alım satımı avantajlarının bulunduğuna dikkati çeken Alimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazakistan'da yapılan bir üretim için 11 ülkeye sıfır gümrükle ürün gönderebiliyorsunuz. Özbekistan'da bu sayı biraz daha düşük, 7 ülkeye sıfır gümrükle ürün gönderebiliyorsunuz. Biz şu anda Kazakistan'dan Hindistan'a ürün gönderirsek sadece yüzde 8 gümrük vergisi veriyoruz. Bu anlamda Orta Asya'ya yatırım yapmak çok avantajlı. Artı bir de lojistik ağı çok kuvvetli, tren yolundan raylı sistemle Rusya'dan Çin'e kadar ürün gönderebiliyorsunuz."

Kaynak: AA