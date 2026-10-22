CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar' konulu sergiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli lider eşleriyle birlikte 'Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar' konulu sergiyi ziyaret ettik. Anne ve çocuk sağlığından eğitime, sosyal korumadan aile desteklerine uzanan alanlarda hayata geçirilen reformları ve bunların günlük yaşama yansımalarını inceledik. Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocukların gelişimini destekleyen ve toplumsal hayata katılımlarını güçlendiren çalışmaların somut sonuçlarını görmek memnuniyet vericiydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı