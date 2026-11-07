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Mersin'de operasyonda kırmızı bültenle aranan Özbek uyuşturucu baronu yakalandı

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Mersin'de operasyonda kırmızı bültenle aranan Özbek uyuşturucu baronu yakalandı
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Mersin'de kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu, seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı. Narkotik ekiplerinin kente geldiğini tespit ettiği baronun, 'uyuşturucu' suçundan uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

KIRMIZI bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhridinovich Khudayberdiev, Mersin'de seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'un kente geldiğini tespit etti. Ekipler, Özbekistan makamlarınca 'uyuşturucu' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Khudayberdıev'un kentteki bir sera bahçelerinde olduğunu belirledi. Khudayberdıev'un kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda seraların olduğu bölgedeki bir evde yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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