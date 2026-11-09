Afgan ve Özbek iş dünyası Kabil'de 150 milyon dolarlık 18 anlaşma imzaladı

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KABİL, 9 Kasım (Xinhua) -- Afgan ve Özbek iş dünyası temsilcileri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bir toplantıda toplam 150 milyon ABD doları değerinde 18 işbirliği anlaşmasına imza attı.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Sözcüsü Ehsanullah Ehsan pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, anlaşmaların 30'u Özbekistan'dan olmak üzere iki ülkeden toplam 87 imalat şirketi temsilcilerinin katılımıyla imzalandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua