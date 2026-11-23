TAŞKENT, 23 Kasım (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 2026 Uluslararası Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi Yurtdışı Araştırmaları Forumu kapsamında düzenlenen tematik oturum, 21 Kasım 2026.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü ile Özbekistan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen forum, "Çin-Orta Asya: Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği ile Yeşil ve İnovasyon Odaklı Kalkınma" temasıyla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Zafar Khalilov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua