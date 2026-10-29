YÖK Başkanı Özvar, Cumhuriyet Bayramı'nı Semerkant'ta kutladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Özvar, "En zor şartlarda dahi hürriyetinden vazgeçmeyen milletimiz, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte geleceğine duyduğu inancı ve kendi iradesiyle yaşama kararlılığını ortaya koymuştur" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda konuşan Özvar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü dost ve kardeş ülke Özbekistan'da kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 29 Ekim'in, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandırdığı gün olduğunu belirten Özvar, "En zor şartlarda dahi hürriyetinden vazgeçmeyen milletimiz, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte geleceğine duyduğu inancı ve kendi iradesiyle yaşama kararlılığını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün gururla kutlandığını belirten Özvar, ülkeyi yeniden ayağa kaldıran, yokluklar içinde çalışan ve üreten nesillerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle anan Özvar, Türkiye'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN DOSTLUĞU VURGUSU

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni eden Özvar, iki ülke halklarının huzur ve refahının daim olması dileğinde bulundu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özvar, programın düzenlenmesinde emeği geçen Semerkant Başkonsolosu Mehmet Macit ve mesai arkadaşları ile resepsiyona katılan misyon temsilcilerine, Özbek davetlilere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı