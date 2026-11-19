ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 'Özbekistan- Türkiye İş Forumu'nun açılış oturumuna katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk ve Özbek iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren Özbekistan- Türkiye İş Forumu'nun açılış oturumunda katılımcılara hitap ettik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri daha da ileri taşımak için ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarındaki iş birliğimizi derinleştirecek, ticaret ve yatırım ilişkilerimize ivme kazandıracağız. Orta Koridor'un etkinliğini artıracak bölgesel bağlantıları güçlendirecek, yeni ulaştırma projelerimiz üzerine istişarelerimizi artıracağız. Köklü kardeşlik bağlarımızı karşılıklı güven, dayanışma ve ortak hedeflerle daha da pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU, ÖZBEKİSTAN ULAŞTIRMA BAKANI MAKHKAMOV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, Özbekistan temasları kapsamında Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile görüştü. Uraloğlu, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Özbekistan Ulaştırma Bakanı Sayın Ilkhom Makhkamov ile bir araya gelerek, ülkelerimizin ulaştırma alanındaki ortak önceliklerini ve bölgesel bağlantıların geleceğini ele aldık. Demir yolu taşımacılığından lojistik koridorlara, sınır geçişlerinden transit taşımacılığa kadar iş birliğimizi daha da geliştireceğiz. Türkiye ile Özbekistan arasında ticaretin gelişmesine ve bölgesel ulaşım ağlarının daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı