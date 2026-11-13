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Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

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Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı Haber Videosunu İzle
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı
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Özbekistan'da bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, performansı sırasında davetlilerden birinin garip hareketlerini fark etti. Beklenmedik durum karşısında soğukkanlılığını koruyan sanatçı, profesyonel tavrıyla yaşananları ustalıkla toparladı. Düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansına devam eden Kenjayeva'nın o anları dikkat çekti.

Özbekistan'da düzenlenen bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, davetlileri eğlendirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. 

KAYITSIZ KALMADI

Davetlilerden birinin hareketlerinde gariplik sezen sanatçı, yaşananlara kayıtsız kalmadı. Davetlinin davranışlarını fark eden Kenjayeva, paniğe kapılmadan durumu kontrol altına almaya çalıştı. 

Profesyonel tavrıyla dikkat çeken sanatçı, düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansını sürdürdü.

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