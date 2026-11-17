Cevdet Yılmaz 18-19 Kasım'da Taşkent'te Türk iş adamlarıyla buluşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18-19 Kasım'da Taşkent'te Türk İş Dünyası Buluşması'nda Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek. Ziyarette Özbekistan Başbakan Yardımcısı Kuchkarov ile görüşmesi ve Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Konsey Toplantısı'na katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18-19 Kasım tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk İş Dünyası Buluşması Programı'nda, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Yılmaz'ın, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov ile görüşmesi bekleniyor.
İslam Medeniyeti Merkezi ziyareti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Shavkatovna Mirziyoyeva ile ortak görüşme yapması da öngörülen Yılmaz'ın, Özbekistan- Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katılması da öngörülüyor.