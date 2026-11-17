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Özbekistan'da restoran kurmak için gittiği ülkede öldürülen 51 yaşındaki Kadir Tunç'un cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Suat Taşkın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimi uygulanmasının ardından cezası 17 yıla düşürülen Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer sanıklar Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko ise "delil karartma" suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özbekistan'da 2025 yılında yol kenarında toprağa gömülü halde bulunan çürümüş erkek cesedinin Türk vatandaşı Kadir Tunç'a ait olduğunun DNA incelemesiyle kesinleşmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Suat Taşkın'ın Özbekistan'da restoran açmak istediği, restoranın mutfak dizaynı için Kadir Tunç ile 19 bin dolara anlaştığı ve paranın bir kısmını kapora olarak verdiği belirlendi.

Taşkın'ın daha sonra Hasan Halis ve Hamdin Baydağ ile de restoranda çalışmaları için anlaşması üzerine dört kişinin Özbekistan'a gittiği tespit edildi. Suat Taşkın'ın restoranı açamayacağını söylemesinin ardından kiraladıkları araçla Taşkent'te dolaşmaya çıktıkları, araçta Kadir Tunç'tan verdiği kaporayı geri isteyen Taşkın ile Tunç arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda aracın kontrolden çıkarak yol kenarında durduğu ve Suat Taşkın'ın araç içerisinde Kadir Tunç'u bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucunda cinayete yardım ettiği değerlendirilen Murat Çinko ile diğer 3 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde cinayeti Suat Taşkın'ın işlediği öğrenildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Suat Taşkın, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede Suat Taşkın hakkında müebbet hapis, Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko hakkında ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suat Taşkın ile tutuksuz sanıklar Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko ve taraf avukatları katıldı.

17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Suat Taşkın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimi uygulanmasının ardından cezası 17 yıla düşürülen Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer sanıklar Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko hakkında ise "delil karartma" suçundan 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı