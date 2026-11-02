Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan heyeti BTSO'da yatırım iş birliğini görüştü

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti. Görüşmede Bursa ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları ve yeni iş birliği imkanları ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, "Özbekistan, ortak tarihimiz ve kültürümüzün yanı sıra büyüyen ekonomisiyle de Bursa iş dünyası için önemli bir ortak" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yatırımlar Bakan Yardımcısı Aydos KuatovichTanatarov, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ve Bursa Uludağ Üniversitesi TÜDEM bünyesindeki Ali ŞirNevai Kültür Merkezi Müdürü Süreyya Hocayeva katıldı.

"Bu görüşmenin devamını getirecek adımları üyelerimizle birlikte planlayacağız"

Görüşmede konuşan Başkan Yardımcısı Osman Güler, Bursa iş dünyasının uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmanın önemine dikkat çekti. Güler, Özbekistan ile ilişkilerin güçlendirilmesinin, BTSO üyelerinin yeni iş ortaklıkları kurması ve ticari bağlantılarını genişletmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "Özbekistan, ortak tarihimiz ve kültürümüzün yanı sıra büyüyen ekonomisiyle de Bursa iş dünyası için önemli bir ülke. Bursa'nın üretim birikimiyle Karakalpakistan'ın yatırım potansiyeli bir araya geldiğinde, firmalarımız için somut iş birlikleri ortaya çıkabilir. Bu görüşmenin devamını getirecek adımları üyelerimizle birlikte planlayacağız" dedi.

"Özbekistan, firmalarımız için dikkatle takip edilmesi gereken bir Pazar"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, "Özbekistan, genç nüfusu ve gelişen yatırım ortamıyla firmalarımız için dikkatle takip edilmesi gereken bir pazar. Yatırım imkanlarını birlikte değerlendirir, iş dünyalarımız arasında güçlü bağlar kurarsak bunun karşılığını hem Bursa hem de Özbekistan için yeni ticari ortaklıklar olarak görebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Bursa ile ticaret hacmimizi geliştirmek istiyoruz"

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yatırımlar Bakan Yardımcısı Aydos KuatovichTanatarov, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, Bursalı firmalarla yeni yatırım ve ticaret ortaklıkları geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tanatarov, "Türkiye, Özbekistan'ın en önemli ekonomik ve stratejik ortakları arasında yer alıyor. Karakalpakistan'da özellikle tekstil, tarım, gıda ve sanayi alanlarında yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Özbekistanlı ve Bursalı iş insanlarını bir araya getirecek sektörel buluşmaların ve ikili iş görüşmelerinin yeni ortaklıkların kurulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bizler Bursa ile yeni iş ortaklıkları kurmak ve ticaret hacmimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Ticari ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz"

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının son yıllarda ticaret ve yatırım alanında güçlü bir iş birliğine dönüştüğünü belirterek, "Özbekistan son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve yatırımcı dostu politikalarıyla Türk firmaları için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Son 7 yılda Özbekistan'da 2.200 Türk firması kuruldu. Bursa ile Özbekistan arasında da özellikle tekstil, makine, otomotiv yan sanayi ve gıda sektörlerinde değerlendirebileceğimiz büyük bir potansiyel bulunuyor. BTSO'nun güçlü üye ağı ve uluslararası ticaret tecrübesiyle bu ilişkilerin çok daha ileri bir noktaya taşınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı