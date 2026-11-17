Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi Taşkent'te 10 sporcu temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 19-22 Kasım'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek. 82 ülkeden 589 judocunun tatamiye çıkacağı organizasyonda ay-yıldızlı kafile, kadınlar ve erkeklerde mücadele edecek.
Özbekistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 19-22 Kasım tarihlerinde başkent Taşkent'te yapılacak organizasyonda, 82 ülkeden 589 judocu tatamiye çıkacak.
Özbekistan'a ulaşan ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Selin Beştav (57 kilo), Sinem Oruç (70 kilo), Tuana Gülenay (78 kilo), Sema Mete, Nisanur Serin (+78 kilo)
Erkekler: Mustafa Berat Şimşek, Hilmi Mucık (66 kilo), Emir Selim Arı (90 kilo), Mahmutcan Maden, İbrahim Tataroğlu (+100 kilo)